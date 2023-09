Rai confía en la evolución de un Mérida que recupera efectivos

Tres jornadas se han jugado ya en Primera Federación y tres partidos invicto suma el Mérida (dos victorias y un empate), pero el preparador emeritense, Rai Rosa, no está igual de satisfecho con todos los encuentros. Reconoce el técnico que el espejo donde mirarse es la primera jornada en casa ante el Linares. Es más, hay una estadística que indica que los romanos han sido el equipo que más ha rematado a la portería contraria de la categoría incluyendo los dos grupos, y el propio preparador no oculta que, si se quitara la primera jornada ante el Linares, su equipo no estaría entre los más destacados en ese apartado.

El Mérida acumula madurez Rai va recuperando efectivos, como el japonés Akito, que entrena desde esta semana. «Ha venido muy bien. Ha completado todos los entrenamientos a un nivel óptimo», asegura. Por su parte, con respecto a Elejalde, que volvería este domingo a la que fuera su casa la temporada pasada (Algeciras), reconoce su entrenador que está entrenando «con normalidad, evolucionando muy bien, a pasos agigantados después de seis meses». Volviendo al papel que puede desempeñar Akito como principal novedad de esta semana, Rai cree que «puede aportarnos bastante. Está muy adaptado. Y con respecto a la idea de juego, creo que va a tardar poco, pues nuestra idea es simplificar el mensaje lo máximo posible por su dificultad con el idioma». A nivel individual, se le preguntó al entrenador por sus similitudes a la hora de jugar con Álex Escardó. Rai lo tuvo claro en su respuesta: «Escardó es mejor que yo, porque los zurdos son mejores. El talento que tiene es muy grande». Pero también destacó en su debe que «sin balón le cuesta» y le pidió «hacer goles». «Estoy muy contento con él», remató el preparador, «lo quiero mucho y lo sabe, pero le aprieto. Es un chaval excepcional. Físicamente está mejorando. Viene de una categoría inferior, donde todos trabajaban para él y aquí no es así». Una de las dudas que están apareciendo en los dos últimos encuentros es en el doble pivote. En este sentido, el preparador reconoce que entre Acosta e Ismael Gutiérrez «son perfiles muy parecidos, queremos que Ismael haga más de 8, le está costando, pero estoy convencido que lo va a hacer».