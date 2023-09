«Yo ya estoy viendo un Cacereño que a mí me gusta», dice Julio Cobos

Sigue hablando Julio Cobos de un equipo en construcción --«todos lo están a estas alturas», dice --, aunque el preparador verde asegura que él ya está viendo un Cacereño «que a mí me gusta». «Aunque esto es fútbol, once contra once y dos porterías, los jugadores se tienen que conocer, tienen que conocer la idea y encajarla. Eso se consigue con el paso de los partidos, aunque espero que no muchos».

Badajoz y Cacereño, en el podio de las plantillas más valiosas del grupo Dos partidos se han jugado de esta temporada 23-24 y los ha saldado el CPC con una victoria y un empate, en ambos casos con la portería a cero, un aspecto del que se congratula el técnico. «Después de tener que hacer tantos fichajes y tener que hacer un equipo prácticamente nuevo, entiendo que hay que empezar por abajo y hacer un equipo sólido defensivamente. Eso siempre es bueno porque ayuda a crecer en otros aspectos». Pero no cae en la relajación Cobos, consciente de que aún hay mucho trabajo por delante. «Entiendo que hay cosas que se pueden mejorar, pero con el paso de los partidos veremos un Cacereño más reconocible y más cerca de lo que todos queremos». Esto apunta a caja de sorpresas El Cacereño recibe este domingo al filial del Getafe en la tercera jornada de liga (Príncipe Felipe, 12.00 horas), primer encuentro en el que el técnico verde tendrá a los 20 jugadores disponibles. No hay ni tocados, ni lesionados ni sancionados tras cumplir Deco los dos partidos de castigo que arrastraba de la campaña pasada. Salvo algún contratiempo en el entrenamiento de este sábado, último de la semana, Cobos tendrá que dejar a dos jugadores fuera de la convocatoria. «Bendito problema», dice el de Valdehornillos fuera de micrófonos tras la tradicional comparecencia ante la prensa prepartido de los viernes. Su mensaje, cien veces repetido, es que mete al que meta en cada partido, no se va a equivocar porque todos los jugadores están muy bien. Y lo mantiene a pesar de que en las dos primeras jornadas ha repetido alineación inicial. Toda una rareza en él.