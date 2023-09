El Villanovense busca seguir puntuando ante otro ‘favorito’

No es que haya sido precisamente benévola la suerte del calendario para el Villanovense, que ha empezado la temporada, aludiendo al argot taurino, recibiendo a puerta gayola a tres toros bravos como el Talavera y el Cacereño en las dos primeras jornadas y a la Gimnástica Segoviana en la que se disputa este domingo.

Todo ello en una plaza como el Municipal de La Albuera que no da lugar a los errores, así que el conjunto de José González ‘Gus’ tiene ante sí un reto mayúsculo, que no es otro que el de sacar un botín positivo de un feudo siempre complicado y donde el Villanovense no fue capaz de ganar el año pasado tras empatar a cero.

Y eso que los serones vienen de sumar su primer punto del curso en casa ante los de Julio Cobos en un choque en el que volvieron a dejar patente que el equipo goza de un gran entramado defensivo, aunque en la parte delantera el gol se sigue resisitiendo. De hecho, el Villanovense es el único equipo del grupo que no ha marcado aún en las dos primeras jornadas de liga, aunque también es cierto que ya es uno de los menos goleados con solo un gol en contra, el que recibió en la primera jornada en Talavera.

Fortaleza defensiva

Más allá de eso, Gus confía en que su equipo mantenga la fortaleza defensiva y sea capaz de aprovechar las ocasiones a favor. Para eso quizás introduzca algún cambio en el once. Cano salió tocado frente al Cacereño y habrá que ver si es de la partida, mientras que David Agudo, con su incansable trabajo, parece que volverá a repetir en la punta del ataque. En el eje de la zaga está por ver si se mantienen Guille Campos y Relu o si ya entra Javi Sánchez, que ya ha cumplido la sanción que arrastraba desde la temporada pasada.

Lo que sí es cierto es que la alineación que ponga en liza el técnico serón no distará mucho de la que se vio frente al Cacereño, aunque lo más probable es que haya algún cambio.

En cualquier caso Gus tiene claro que su equipo debe ser competitivo en las dos áreas para conseguir resultados positivos. Precisamente la fortaleza defensiva y la puntería de cara a puerta fueron las claves del proyecto del año pasado, algo que sabe debe ser clave de nuevo este año para conseguir los objetivos propuestos por el club de Villanueva de la Serena, aunque todo acaba de empezar.