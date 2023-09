Soporífero empate del Cacereño

Triste resultado y triste ejercicio futbolístico del Cacereño, que no pasó del empate ante el Getafe B (0-0), viendo rebajadas sus acciones de credibilidad adquiridas en el comienzo liguero. Sin ideas, sin remate, sin profundidad, el equipo de Julio Cobos no mereció más premio que la igualada.

El filial fue incluso globalmente mejor, y pudo llevarse los tres puntos ante un decano plano y sin chispa, que solamente hizo una aceptable juego en el primer cuarto de hora. El resto del desempeño fue deficiente, sin pegada y sin un último pase decente para aspirar a lo que realmente vale en este deporte, el gol. Eso sí, en la estadística de encajar va sobrado: 0 tantos en tres encuentros disputados, pero los empates (dos) ya no valen tanto como en el siglo pasado. Aquí hay que marcar. Si no lo haces no cumples objetivos y, lo que es peor, no puedes aspirar a ellos.

Julio Cobos introdujo a Telles y Karim de inicio, sacrificando en el once a Iván Fernández y Sarmiento, de muy buen rendimiento hasta el momento. Buena señal, al menos de confianza en algo más que un equipo fijo tras dos alineaciones calcadas.

Gobernaba el Cacereño el partido desde el pitido inicial, siempre bajo los designios del talento de Jorge Barba, que está mejor que en su época anterior. Fuego de artificio. Sueño desvanecido, disparos con arma de fogueo, como se vio muy poco tiempo después.

Fue el Getafe B el primero que tuvo una ocasión diáfana con el remate de Diego, en muy buena coyuntura, que se fue fuera. Había pasado ya un cuarto de hora sin noticias de amenaza real en el área visitante.

El primer ‘uy’ fue de Barba tras falta envenenada que sacó el meta Josele, casi un espectador durante todo el partido, muy mal dato.

El juego se iba diluyendo, con el filial minimizando sin problemás añadidos el arreón local del comienzo. El fútbol se interrumpía con demasiada facilidad y los bostezos estaban acechando en la grada. Y eso que el público venía predispuesto a pasárselo bien. El Cacereño tuvo una desconexión inesperada: del toque fluido había pasado a una exasperante lentitud de pensamiento y movimiento de la pelota.

El Getafe B tocaba el balón más y mejor, con John y Santi sobándolo con gusto, aunque sin profundidad. El CPC estaba espesísimo, como el árbitro, en constante labor errática para los dos equipos. ÉEl y sus dos asistentes no dieron una en toda la mañana.

Salvó Robador en los estertores del primer acto el tiro cercano de Carbonell. Muy poco bagaje colectivo del decano y muchísimo que mejorar para lo que venía.

Segunda parte

En el segundo acto se percibían muy pocas señales de humo, ya que parecía todo una continuación. Cobos tardó poco en intentar poner freno a la deriva con la inclusión de Deco, Tellechea e Iván Fernández. Lo discutible, la salida de Barba, pese a que no esté en su mejor condición física. Dos delanteros y un medio por un punta y dos centrocampistas. No había dudas de las intenciones ofensivas, incluidos dos ‘9’.

El Cacereño tenía que reaccionar ante la superioridad madrileña, también en confianza. Ni por esas. Nada de ello ocurría, pese a los cambios. El Getafe estaba mejor. Alguna jugada en banda de Viñuela en forma de galopada, pero muy poco. El enorme pulmón de Clausí no es bastante.

La mejor opción fue en el 78, con el centro de Tellechea rematado en boca de gol por Plá fuera. Se venía dominio, ya con Lobato, en el origen de la jugada anterior y Diego Díaz, recambio de Viñuela.

Se jugó a la ruleta rusa en los instantes finales, en los que el CPC tenía a cuatro puntas natos en el césped. La impotencia era evidente y apenas hubo más que los escarceos finales de Diego y la rabieta que costó la expulsión de Lobato. Además, se reclamó un penalti en la acción final, pero el balón venía de un rebote. No podía ser de otra manera: este equipo aún está por hacer. Y, desde luego, por enamorar a sus fieles.