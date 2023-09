Juan Utrero, corredor sub-23 del Extremadura-Ecopilas, se clasificó en cuarta posición en el Campeonato de España de Ultramaratón (XCUM), celebrado en Astorga. La MMR Power Race Astorga, prueba que acogía este nacional, volvió a hacer sufrir al máximo a los casi 500 participantes.

Utrero, natural de Talarrubias y de 22 años, terminó el exigente trazado de 153 kilómetros y 3.200 metros de desnivel positivo en 7 horas y 19 minutos, logrando la trigésimo plaza absoluta. La victoria fue para Juan Luis Pérez, seguido de Adrián Benedito y de Gonzalo Sánchez, quienes ocuparon por este orden el podio nacional sub-23 de ultra larga distancia.

CONTENTO, PESE A TODO

Para Utrero, este cuarto puesto es importante «aunque parece que si no subes al podio no has hecho nada. Y no es así, es una buena posición tratándose de un campeonato de España pero las medallas están muy caras. Sabía que tocaría sufrir por el tremenda dificultad del recorrido, tanto por la orografía como por el propio kilometraje. Se ha empezado muy rápido y eso tampoco me ha venido bien por mis características, aún así he ido aguantando de mejor o peor manera en el grupo principal. La mala suerte de mis compañeros de equipo, con varios pinchazos y roturas a lo largo del recorrido que le han hecho abandonar, hizo que en una de estas alcanzase a Marcos y tras reparar, entre ambos lográsemos llegar de nuevo al grupo. A partir de la segunda hora de carrera, en las zonas más duras, he tenido que bajar el ritmo».

Como comentaba Utrero, los élites del equipo extremeño, Manu Cordero y Marcos García, no pudieron terminar debido a varias averías a lo largo del recorrido.