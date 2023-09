La madurez de Fran Viñuela en un 'nuevo' Cacereño

El destino y el fútbol han vuelto a juntar al Cacereño con Francisco Javier Viñuela Campos, Fran Viñuela (Villafranca de los Barros, 12 de julio de 1998), pero el extremo tiene la sensación de haber recalado en un club totalmente diferente a aquel en el que militó en la campaña 2017-2018. «Cuando estuve aquí fue un año difícil, el Cacereño era como un desierto. Esto ha cambiado y ahora es prácticamente otro club distinto al que yo conocí». Se refiere, principalmente, a la estabilidad que ahora se respira en la entidad verde --«eso es algo fundamental»--, a la proyección del club, a su afición --«¡es increíble cómo está volcada con el equipo!»-- y a detalles que pueden parecer menores como la tienda oficial que recientemente se inauguró.

Por eso, cuando recibió la llamada de Francis Bordallo --con el que coincidió durante dos temporadas en el Villanovense-- no se lo pensó demasiado. El «sí quiero» fue rápido. El Mérida, con el que tenía un año más de contrato, le había comunicado que no contaba con él y sabía que seguir en Primera Federación no iba a ser fácil, pues con el conjunto romano no había jugado demasiado. «El año pasado fue duro para mí», se sincera, «pero no me arrepiento porque de los años duros es de los que más se aprende».

Al Cacereño ha vuelto el mismo jugador que maravilló en las primeras jornadas del curso 2017-2018 pero mucho «más maduro, más experimentado. Esa experiencia me permite equivocarme menos, saber estar, conocer las diferentes fases del juego. Cuando eres joven vas un poco a lo loco y ahora se tiene más pausa. Estoy hablando como si ya tuviese 35 años», se dice para sí mismo mientras ríe por su reflexión. «Los años que llevo jugando los he disfrutado mucho y es cuando disfrutas cuando más se aprende», añade. Con 25 años tiene aún mucha carrera por delante.

Esa madurez le permite ver que cambiar la Primera por la Segunda Federación no es un paso atrás, «porque venir al Cacereño nunca lo es, este es un equipo en proyección ascendente. Esto lo veo como una oportunidad muy grande para hacer cosas bonitas».

Sin embargo, no se sale del discurso oficial del CPC y evita hablar del ascenso como objetivo. «Nosotros tenemos que pensar en el partido a partido porque si pensamos más allá, nos equivocamos, como hacen otros equipos. Los que tienen la presión son los que han descendido de Primera Federación. Nosotros sabemos que tenemos un buen equipo y que hay que ir a por todo».

Viñuela ha sido el extremo elegido por Julio Cobos en las tres jornadas disputadas para ocupar el lado derecho del campo y el de Villafranca lo ha devuelto con buen juego. Ahora trabaja para intentar repetir el domingo ante el Mensajero, un partido que espera «muy difícil» por el césped artificial y las reducidas dimensiones del terreno de juego. «Allí vamos, como quien dice, a la guerra. Los canarios son siempre equipos difícil de batir en su casa». De momento, ni Mensajero, ni Atlético Paso ni San Fernando han perdido jugando como locales. Eso sí, de los cinco encuentros jugados en las Islas Afortunadas cuatro han terminado con empate a un gol.