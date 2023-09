El Cacereño suma y sigue sin encajar, pero tampoco anota

0-Mensajero: Padilla; Sébas, Óscar, Toboso, Morillo; Ruymán, Vianney (Maxi 69’); Martínez (Toty 69’), Misffut, Edu Salles y Borja (Samu 86’).

Llegaba el Cacereño a La Palma con su portería imbatida y salió de tierras palmeras sin encajar ningún gol todavía. Sin embargo, tampoco anotó un tanto, lo que hizo que sumara su tercera igualada consecutiva con el mismo resultado: 0-0. Enfrente tuvo un conjunto local que esa misma línea, la defensa, es la mejor de su once. Pese a todo ello, hubo ocasiones para poder lograr algo mejor por parte de ambos, algo más de los extremeños, que con este resultado siguen en la zona alta de la tabla clasificatoria.

No hubo oportunidades muy claras en los primeros 45 minutos, existiendo una mayor presencia de los de Julio Cobos en la parcela contraria, algo habitual en gran parte del encuentro, pero no le dio para llevarse los tres puntos. Los locales lo intentaron hacer más sencillo, rápidos desplazamientos y contras en busca de sorprender a un oponente, que se sigue mostrando sólido en la parcela defensiva, lo que le sirve para ir sumando pero no de tres en tres.

Bruno fue el que primero tuvo opciones, a la salida de un saque de esquina, pero su cabezazo se le marchó alto. Mediado esta primera fase volvieron a asomarse con cierto peligro los de Julio Cobos, un entrenador que introdujo cuatro cambios en relación al partido anterior. Ya dijo el técnico verde que iba a haber novedades.

Hubp dos remates en un corto espacio de tiempo. El primero de Diego Díaz, repelido por un zaguero y posteriormente de Iván Fernández, retenido por el joven cancerbero canario Padilla.

El transcurso de los minutos les fue dando algo de chance a los rojinegros, que fueron saliendo con un poco de comodidad, lo que no habían dispuesto hasta ese momento. Esta circunstancia no les daba para poder inquietar con signos de peligro al marco defendido por Robador. Su objetivo principal se centraba en intentar buscar a sus dos estiletes ofensivos, los veteranos Borja y Edu Salles, sin poder conectar en condiciones con ninguno de ellos.

Mejor segunda parte

Más animada y dinámica resultó ser al final la segunda parte, siguiendo en muchos momentos la tónica de los primeros cuarenta y cinco minutos. El control del juego correspondió de la escuadra extremeña, con la diferencia que en este segundo periodo los pupilos de Yosu Uribe sí dispusieron de alguna opción algo más clara, que les pudieron dar la victoria ante la falta de puntería de su rival, que combinó mucho pero que no tuvo la pegada necesaria para poder lograr los tres puntos.

Pero para volver a tener algo destacado de cara a meta se tuvo que esperar a la mitad del periodo. En apenas dos minutos se aproximaron al área canaria los extremeños por dos veces con cierta nitidez. La primera de ellas en las botas nuevamente de Diego Díaz y poco más tarde de Tellechea. La de este obliga a lucirse nuevamente al meta Padilla, uno de los artífices de que el Mensajero tenga puntos en su casillero, aunque todavía no sepa lo que es saborear las mieles de la victoria esta competición.

La diferencia para los palmeros pudo estar en las botas del exjugador brasileño del Miajadas y Trujillo Edu Salles, quien por dos veces lo probó. La primera justo antes de las dos narradas anteriormente favorables a su rival, con un golpeo desde la frontal que no encontró portería. Y la segunda con un disparo alto.

El paso de los minutos le iba pasando factura al CP Cacereño, costándole cada vez más generar dudas entre los futbolistas canarios. Aunque no por ello dejaron de acercarse, en la figura de su jugador Karim El Kounni.

Esa disminución de fuerzas y de llegada al área contraria le dio vida al CD Mensajero que justo en el momento en el que el tiempo reglamentario estaba cerca de expirar, nuevamente Edu Salles sembró la inquietud en el cancerbero Robador, pero este estuvo atento para arrebatarle al brasileño el esférico, cuando se encaminaba en busca de una buena opción para que los puntos pudieran quedarse en el municipal de Breña Alta, terreno de juego provisional de los palmeros, por las obras que se desarrollan en el verde del Silvestre Carrillo.

Ni a unos ni a otros

Al final empate a cero, que no deja contento a ninguno de los dos, especialmente a los verdes. Los locales al estar inmersos en la zona de peligro de la tabla clasificatoria.

Y para los extremeños que ven con las primeras posiciones se le distancian algo, lastrados por la falta de gol que están teniendo y que deben de corregir para llegar a esos lugares de privilegio a los que aspiran.

El próximo domingo, en el Príncipe Felipe, a partir de las 12.00, nuevo test exigente para los de Cobos, ya que les toca enfrentarse al Sanse, otro de los grandes favoritos para estar al final de la competición entre los primeros de la clasificación.