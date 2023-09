Falta de rodaje en el primer mes

Cumplido el primer mes de competición en el grupo V de Segunda Federación, la conclusión más directa es que el fútbol extremeño ha llegado tarde este año a la liga. Al menos, eso depara el discreto inicio de los cinco equipos extremeños, aunque habría que salvar la regularidad de un Cacereño que se mantiene uniforme y un Llerenense ilusionante, mucho más en sensaciones que puntos.

Los datos no engañan. Y la falta de gol ha penalizado a los cinco equipos extremeños:Cacereño, Llerenense, Montijo, Villanovense y Badajoz. Entre los 5 suman 12 goles en cuatro jornadas. Por poner un dato: entre los cinco que ahora ocupan playoff suman 36 goles. El triple.

Es evidente que las cosas no han empezado bien, aunque queda mucha liga para reconducir el rumbo. Ese es el mensaje que sigue lanzando desde su butaca David Tenorio, acorralado por las sensaciones, la falta de victoria y una grada totalmente en contra de su gestión como entrenador. Ya venía caldeado el Nuevo Vivero del descenso y no tolera este inicio de temporada, último y sin victorias. Tiremos de datos. Según apunta el perfil ‘CDBadajoz Stats’ (muy fiable en Twitter Badajoz), el de este año es el peor inicio de liga de toda la historia del CD Badajoz, incluyendo la larga trayectoria antes de la refundación. En la temporada 40-41 se produjo un inicio similar en tercera categoría, pero esta Segunda Federación es ahora cuarta categoría nacional, lo que dejaría la 23-24 como peor arranque liguero. Tenorio aguanta, pese a que el Badajoz no exhibe brotes de reacción. Si el domingo no gana al UD San Fernando, el Nuevo Vivero dictará sentencia.

Ve una luz verde el Villanovense, como la de su camiseta. Apoyado por un supersónico Bermu, el conjunto serón desatascó el derbi ante el Montijo cuando a Gus le apretaba más la corbata al cuello. Sigue fallando muchas ocasiones el cuadro serón. Y eso, pese a ganar, es un debe a mejorar.

El Montijo, en cambio, tira de lo que puede. Runy es la mejor noticia de su inicio de temporada. Su desparpajo y confianza le da un plus a un equipo que tiene que buscar más recursos para mantenerse a flote en esta competición. El Montijo adelanta al sábado su partido ante el Getafe B, mientras el Villanovense jugará el derbi en Llerena.

Lo hará ante un Llerenense que sigue dejando muy buena imagen, pese a la derrota en Navalcarnero. Se le ve suelto al equipo de Luismi. Atrevido. Sin complejos. Y eso le hace igualar partidos. Respira en zona media. Aprobado alto en este primer mes.

Y luego está el Cacereño, eterno regular y eterno aspirante. Empató a nada en el campo del Mensajero y se abonado a un peligroso ‘cerocerismo’ que en las ligas de tres puntos penalizan más que bonifican. Su mes tiene dos lecturas. La positiva: un equipo sólido, fiable y con hechuras de ser siempre competitivo. Y la menos positiva: un equipo al que le falta la mordiente de campeón. El partido ante el Sanse (aspirante) puede medir muchas cosas después del primer mes.

El inicio para los extremeños ha sido insuficiente. En las ligas, no existen pretemporadas.