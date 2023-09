El orgullo de Arroyo

El Extremadura Arroyo se dio un baño de autoestima a diez días de empezar una nueva temporada en la Superliga Femenina 2 de voleibol. En un acto distendido, pero al que no le faltó cierta solemnidad, reunió a patrocinadores y representantes de las instituciones para que diesen su bendición a un proyecto que ha conseguido estabilidad durante las dos últimas décadas. No falta ambición tampoco, con la espina de no haber reconquistado un puesto en la máxima categoría todavía entre los dientes.

Por encima de empresarios y políticos, las protagonistas de la presentación fueron, como debe ser, las jugadoras. Nadie mejor que la entrenadora, Flavia Lima, para presentarlas una a una con un cariño y una confianza enormes. De casi todas destacó --y es una de la base del proyecto-- que son todo un orgullo para un pueblo de apenas 6.000 habitantesy, sobre todo, ejemplo para las jóvenes de Arroyo de la Luz que hacen voleibol al amparo de las categorías inferiores del club. Son 122, exactamente, y hasta hace poco varias componentes de la actual plantilla también eran canteranas. Que siete de las doce jugadoras sean extremeñas es una satisfacción que se respira ahí dentro. LA ENTRENADORA QUE GATEA Lima, brasileña, consideró «un placer y un orgullo y un placer» dirigir una temporada más a un equipo en el que permaneció durante gran parte de su carrera en las pistas, casi como una arroyana más. «Como entrenadora estoy todavía gateando, buscando un espacio», reconoció. En el banquillo la acompañarán tres mujeres en distintas funciones: María Molano (ayudante), Bea Gómez (fisioterapeuta) y Judith Pérez (estadística). Ahondó en la idea que sus jugadoras «son modelos para las niñas que empiezan a jugar al voleibol, para que así vean las puertas que hay puertas abiertas y que con esfuerzo se puede lograr lo que a nosotras nos costó más». Muy feliz se mostró su antecesor en el banquillo, Adolfo Gómez, que pasó hace unos años a ejercer como presidente. Habló de que se trata de una «temporada especial» y consideró inevitable que se haya producido un relevo generacional con la salida de chicas criadas en la casa como Julia Cabeza, Isa Espino, Nerea Jiménez y Ana Lucas. «Solo pido que la temporada se ajuste a lo que hemos previsto», zanjó, aportando el dato de que «hace ya 17 años que estamos en las categorías importantes del voleibol español». APOYO PÚBLICO GARANTIZADO Carlos Caro, alcalde deArroyo de la Luz; Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres; Santi Amaro, nuevo director general de Deportes, y Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies, también expresaron sus buenos deseos para lo que está por delante. Aparte de ser el espónsor principal del club, la empresa que intenta instalar una mina de litio en Cáceres también impulsa un trofeo este viernes que servirá para culminar la preparación de cara a la nueva campaña. Será en el Multiusos Ciudad de Cáceres a partir de las 20.00 horas ante el Melilla. «El mejor embajador que tiene la localidad es su equipo de voleibol femenino», destacó el alcalde. Morales sostuvo que la diputación «siempre apoyará al deporte en general y al deporte femenino en particular». Y Amaro reconoció que «cada vez es más difícil sacar adelante, pero en la Junta de María Guardiola el apoyo económico y en cuanto a visibilidad están garantizados».