El Al-Qázeres arranca ante un favorito para ir a los ‘playoffs’

El Año III del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en la Liga Femenina Challenge arranca este sábado con la visita del Estepona Jardín de la Costa del Sol (Multiusos, 18.00 horas). Es el primer paso de una campaña con un listón más elevado que de la anterior debido a la clasificación para los ‘playoffs’ de ascenso.

Aquel equipo fue gustando cada vez más y el actual, en la que se mezcla continuismo y cambios significativos, esperan caminar la misma senda. «El objetivo es quedar lo más arriba posible. La ilusión es volver a entrar entre los nueve primeros, pero no es algo que le pongo a fuego la plantilla. Sería injusto poner esa presión de que tenemos que estar. Lo vamos a intentar, de eso que esté todo el mundo convencido», reflexionó Jesús Sánchez, el entrenador que sigue en el banquillo.

Algo que confesó que le es tá encantando es que «la mentalidad del grupo se va transmitiendo de un año para otro. Es un equipo que peleará todos los balones y eso gusta seguir. Luego ya el acierto vendrá o no vendrá». Hizo una petición a que la afición «se anime» porque percibe que cada vez se cree más en el este proyecto».

A la cita ante el Estepona se llega «como todo el mundo, con ilusión y ganas, y más jugando en casa». La pretemporada terminó con pleno de victorias y sostuvo que «aunque un poco corta, hemos podido engrasar el equipo en partidos de todo tipo que nos han ayudado».

Los contratiempos los protagonizan Sira Hisado y Celia García, ambas con problemas de distinta consideración en el hombro. La base, operada, es baja segura, mientras que la alero, clave la pasada campaña, está prácticamente descartada. Sánchez albergó una remota esperanza: «si tuviera que apostar, diría que no va a jugar, pero siendo ella... Si ve que es que es capaz, estará dispuesta, pero me sorprendería».

El técnico no se atrevió a hacer una comparativa pormenorizada entre la plantilla 22-23 y la 23-24. «Hay que esperar un poco. Hemos intentado que haya físico en la plantilla y dar un plus en ese sentido porque la liga lo demanda. Hay semanas de dos partidos», apuntó. Será el debut de un fichaje peculiar: el de Laura Chahrour, que se lesionó de gravedad hace un año. «Yo la veo bien. Está en ese momento de altos y bajos: un día se ve muy bien y otro que no se siente cómo antes. Y la cabeza se le va a pensar en la rodilla. Yo estoy contento con ella y vamos a estar cerca para apoyarla. Enseguida ha tomado el timón del equipo».

Al Estepona lo calificó de «equipo de ‘playoff’ por músculo económico y plantilla», pero matizó que ha cambiado su estructura con una reparto más coral del protagonismo «con varias jugadoras muy contrastadas» en lugar de centrarlo en Anna Pocek, MVPde las dos últimas temporadas.