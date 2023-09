El Cacereño, a terminar ante el Sanse con su crisis goleadora

Hay que remontarse al tiempo añadido de la jornada inaugural, ante el Navalcarnero, para encontrar el último gol del Cacereño. Desde entonces han pasado 270 minutos de fútbol y ningún jugador verde ha encontrado la portería rival, una racha que espera cerrar este domingo (12.00 horas, estadio Príncipe Felipe) frente al Sanse, para que eso le abra las puertas de la victoria.

En el otro platillo de la balanza está el doble hecho de que el conjunto de Julio Cobos ni ha perdido ni ha encajado tanto alguno. Pero 6 puntos en cuatro partidos no es un promedio que permita luchar por entrar en el ‘playoff’.

Cobos habló el viernes de que será «un partido muy interesante», poniendo por delante la calidad del rival, «un recién descendido desde Primera Federación y que está entre los teóricos favoritos». Defendió el técnico constantemente que el 0-0 de hace una semana ante el Mensajero fue «un buen partido de los suyos» porque «sí creamos muchas ocasiones de gol». «Ahora queremos hacer bueno ese punto ganando en casa y haciendo goles, que es la salsa del fútbol», apuntó. Obviamente sí consideró positivo que Robador no haya tenido todavía que recoger el balón del fondo de sus redes porque «si dejas la portería a cero sabemos que vas a sumar», añadiendo que «ahí está el equilibrio: defender bien y atacar bien. La dinámica de los partidos ante Navalcarnero y Mensajero es la que tenemos que coger».

Del conjunto de San Sebastián de los Reyes destacó que, al igual que al suyo, le gusta «tener el balón y ser protagonista con jugadores de muchísima calidad». Su propuesta será que la posesión sea del CPC porque «jugamos en casa y queremos imponernos», pero tiene claro que «los dos equipos van a buscar la portería contraria».

La única baja es la de Lobato, que terminará de cumplir la sanción de dos partidos tras ser expulsado ante el Getafe B. No hay lesionados, fruto de que «hacemos mucho trabajo preventivo. Estamos teniendo suerte, pero la suerte hay que trabajarla».

Por ahora, Cobos está rotando que en otras temporadas. «Voy un poco por sensaciones. Me gusta que todo el mundo participe, como es lógico, pero intento poner a los once que están en las mejores condiciones. No miro mucho los minutos que llevan unos y otros», zanjó.

Mientras, el Sanse no ha empezado tan bien como esperaba: es octavo, con un punto menos que el Cacereño.