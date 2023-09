El primer derbi de la nueva categoría para el ‘Fernando Robina’

El estadio Fernando Robina de Llerena se pone guapo para acoger grandes partidos. Este domingo, desde las 17.00 horas, estrena cartel de derbi regional en Segunda Federación con un interesante Llerenense-Villanovense, dos equipos con objetivos muy dispares, pero que llegan a este encuentro de rivalidad regional empatados a cuatro puntos en la clasificación y con un pronóstico muy incierto por las dinámicas de ambos conjuntos.

El Llerenense ha hecho un buen inicio de temporada para ser novato y debutante en la categoría, pero de momento, ni ha marcado ni ha ganado ante su público. “Eso es algo de lo que tenemos ya muchas ganas. Hay que centrarse mucho en este partido. Estoy muy contento con el trabajo de mis jugadores, pero de momento, no nos ha dado para ganar en casa. Es fundamental solventar bien los problemas a balón parado” ha comentado Luismi Álvarez, el técnico del Llerenense, en la previa del partido.

El preparador placentino no podrá contar con Eric Montemayor, que está sancionado, ni tampoco con los lesionados Jesús Toy y Maxi Ribeiro. El primero aún no ha podido debutar este año, mientras el segundo es una baja importante por unas molestias en la rodilla.

Sobre el hecho de hacerse fuertes en casa, Luismi ha comentado que “para nosotros nos da igual que venga el Numancia o el Villanovense. Sabemos que en casa tenemos que ser fuertes y mirarnos a nosotros mismos antes que al propio rival. Quiero un equipo ordenado y una grada que apriete, que no se quede fría si nos llega algún golpe”.

También habló de cómo de saturado quedó con el último arbitraje en Navalcarnero y ahí, Luismi, fue muy taxativo: “ser nuevos en la categoría no significa ser tontos. Que no nos den, pero que tampoco nos quiten. Nosotros no estamos aquí para disfrutar sólo de la categoría, sino para pelearla y salvarnos” aventuró.

En alza

En el lado del Villanovense, los serones quieren aprovechar el impulso de la victoria del pasado fin de semana en casa ante el Montijo por 2-1 para ir al Fernando Robina con el único y claro objetivo de ganar. Los de Gus son conscientes de que un nuevo triunfo aumentaría aún más la confianza del grupo tras unas primeras cuatro jornadas algo tortuosas, por lo que reconducir el rumbo de manera clara sólo es posible amarrando un buen botín en tierras de la Campiña Sur.

Todo ello en un feudo en el que Gus es consciente de que no será nada fácil sacar puntos. "El Llerenense es un equipo muy fuerte en su casa y nos va a costar", decía en la previa del encuentro ante los de Luismi. Pero aunque el contexto del partido sea bien diferente al del pasado fin de semana, Gus hará pocos cambios en el once respecto al de hace apenas unos días. Así, Bermu, que fue protagonista con un auténtico gol de crack, será titular junto a un David Agudo que parece haberse ganado el beneplácito del entrenador a pesar de que aún no haya logrado ver puerta. En el lado zurdo parece que Facu podría volver a ser titular con Isra Cano en la media punta. Quien quizás podría volver al once es Pajuelo por un Yimi que lo hizo bien ante el Montijo.

En el apartado de bajas, la mala noticia está en la enfermería. Y es que Josh Farrell ha tenido que ser operado esta semana del ligamento cruzado anterior, por lo que se perderá a buen seguro toda la temporada. Otro que tendrá que esperar para reaparecer es el joven Óscar Muñoz, lesionado de gravedad, también de ligamento, la pasada temporada. Sin embargo, la recuperación ha sufrido un traspiés para continuar con su puesta a punto. Por otro lado, Javi Sánchez ya se ha entrenado esta semana con el grupo y podría ir convocado.