Derrota muy cruel para el Cacereño

El Cacereño perdió su primer partido en casa de la forma más cruel (1-2). Fue tras un tanto en propia meta de su central Piri en la prolongación, justo después de que instantes antes los verdes empataran un choque en el que habían desperdiciado un penalti. Más allá de ello, el Sanse pudo ser justo vencedor de un duelo en el que el decano fue de menos a más.

Con la obligada ausencia de Lolo Plá, con problemas gástricos, según Julio Cobos , y Jorge Barba de inicio en el banquillo, el Cacereño se medía a un equipo con varios viejos y reconocidos conocidos como Ocaña, José Martínez y Yael.

La primera parte fue madrileña. Con Yael de lujoso director de orquesta y Josín de jefe atrás, tocaba y tocaba el Sanse como declaración de intenciones, pero el decano fue el primer en amenazar en internada de Iván Fernández con remate final fuera de Clausí. Sin embargo, la más clara antes del 10 llegó con un escorzo de Andreu Arasa, solo en el área, que se marchó junto al palo de David Robador.

El Cacereño era más directo en su fútbol. El Sanse combinaba constantemente en corto y tenía sus opciones para batir a un rival por entonces sin encajar. Hasta que llegó el momento del rechace tras un saque de banda y remate trastabillado pero certero de Miki (0-1, min. 23). 383 minutos pasó el portero del CPC inmaculado. Tocaba remar en un encuentro que ya se intuía extraordinariamente complicado.

Falló increíblemente el 0-2 Andreu Arasa en una contra y Fran Viñuela, el más activo de los verdes en ataque, también la tuvo en la jugada siguiente.

El partido estaba abierto, aunque las sensaciones en la grada, trasladadas desde el campo, no eran nunca buenas. El equipo de Cobos despertaba múltiples dudas y el murmullo general era evidente. En los balones divididos el Sanse era dominador y Guille Perero, ex del Mérida, volvía loco a Matovu y Piri con su velocidad. En los locales no había nadie que filtrara un pase dentro. En realidad, sí podría haberlo, pero Jorge Barba estaba en el banquillo.

Segundo acto

En el segundo acto, Cobos introdujo de inicio a Diego Díaz y Sarmiento y sacrificó a Deco y Karim. Mover para generar un clima diferente. Y ocurrió tras el susto inicial visitante merced al dinamismo de los dos recién incorporados.

El Sanse volvió a perdonar tras superar Andreu Arasa a Robador. Su tiro, a puerta vacía, aunque con escaso ángulo, se fue fuera.

Sarmiento y Diego, muy incisivos ambos, agitaron la coctelera con su energía y talento. Se les unió después Jorge Barba, la penúltima esperanza verde.

Sacó un penalti de la nada Tellechea tras un centro de Bruno. Paró Jagoba a Barba, a quien ganó en el juego psicológico con su colocación. Era el minuto 66 y nada seguía pintado bien para el CPC.

El Cacereño mejoró entonces pero no terminaba de rematar a gol. Tenía que llegar por insistencia, que no por clarividencia, y Tellechea cabeceó a la red una falta lanzada por Diego Díaz. Eran los estertores de un partido en el que el decano terminaba metiendo en su área a un Sanse muy aculado.

Pasaban tres minutos de los 90 y aún quedaban otros tres para incluso buscar el gol del triunfo. Y ocurrió lo contrario: tras un ataque verde desperdiciado, la contra madrileña acabó con un centro que rebotó en Piri para marcharse dentro de la portería local. El epílogo no pudo ser más nefasto para un equipo que necesita con urgencia más pegada y autoconfianza. Hay automatismos que no funcionan, y no solamente por el hecho de tratarse de una plantilla prácticamente nueva, un recurso del que a la hora de la justificación no debe abusarse ya. Y es que este colectivo ya entra en su tercer mes trabajando junto. Hay que pedirles (a todos) más.