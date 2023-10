«Ganar un partido así da moral», asegura el técnico del Al-Qázeres

Empezó de la mejor manera posible la temporada del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura --83-76 a otro de los aspirantes a estar en los ‘playoffs’, el Estepona Jardín de la Costa del Sol--, lo que hizo sentir muy orgulloso a su entrenador, Jesús Sánchez, que no echó especialmente de menos a su gran referente anotador nacional, Celia García. «Creo que ha sido un partido muy intenso para las alturas que estamos. Los dos equipos han puesto mucha energía, mucho ritmo. Nosotras hemos sabido jugar determinadas situaciones con el tema de las faltas para sacar ventaja», analizó.

Y eso que su equipo empezó encadenando un error en el tiro tras otro, pero él considera que ese arranque no fue malo en sí, sino «desacertado». «Le doy valor a que el rival no lo ha aprovechado», añadió. Dedicó palabras especiales a lo unidas que vio siempre a sus jugadoras, incluso las que no estaban en pista y animaban desde el banquillo.

La principal conclusión e que «ganar un partido así da moral» con el objetivo de llevar cada vez a más gente al Multiusos.«A ver si la gente se anima a vernos. El trabajo de las chicas es fantástico. Sumar es lo importante y esperamos que este triunfo sea el primero de muchos», indicó.

«También hay cosas a corregir», asumió con realismo. Tendrá que ser ya para el encuentro de la segunda jornada, programado para el próximo sábado en la pista del Mataró.

La última buena noticia frente al Estepona fue el estreno en la Liga Femenina Challenge de Rocío Gómez-Martínez Gallego, una canterana que todavía es junior de primer año.