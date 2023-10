La vigésima edición del Slalom de Don Benito se ha saldado con la victoria de José Manuel Ruiz (BMW Compact). Si bien la calidad del piloto de la Escudería DBR ha sido siempre un hecho llegando a quedarse muy cerca de conseguir el regional en ediciones anteriores, esta temporada no está obteniendo los buenos resultados que hicieron peligrar el campeonato de José María Ruiz ‘Crosantero’ el pasado año.

Sin embargo, José Manuel ha vuelto a demostrar que es uno de los pilotos más ágiles de Extremadura terminando los 1.650 metros del circuito repleto de obstáculos en tan sólo 2 minutos y 22 segundos, sin cometer ni un fallo. Un tiempo que ha sido imbatible para el actual líder de la clasificación general, Crosantero, quien en los entrenamientos ha marcado un mejor tiempo que José Manuel pero que en las mangas no ha estado demasiado acertado llegando a ser penalizado con 20 segundos por derribar dos obstáculos, algo a lo que no tiene acostumbrados a los aficionados. José María no ha logrado llevarse una victoria tremendamente emotiva al correr en su Don Benito natal, pero quien sí ha mostrado su poderío en casa ha sido su hijo Gonzalo que pese a la presión del día ha marcado, en tan sólo una pasada, el tercer mejor tiempo de la general y el primero de la categoría de Promoción en una grandísima actuación.

El circuito, que ha estado ubicado en el polígono industrial Isaac Peral de la localidad pacense, ha sido un constante hervidero de público que no sólo ha disfrutado con la conducción de los citados pilotos si no que, también ha podido ver a un Domingo José Gómez que ha finalizado en la segunda plaza de Promoción con el Bmw S1 130i mejorando su actuación a lo largo de la jornada. Ha completado el podio Álvaro Silva, que ha ofrecido su mejor versión en la segunda pasada sobreponiéndose a los errores de la primera, para parar el crono en en algo más de 2 minutos y 33 segundos.

De los 16 participantes inscritos, entre los que han figurado las pilotos Montserrat Quintana que ha finalizado en 9ª posición y María del Carmen García que no ha podido marcar tiempo, tres además de García no han podido correr por diferentes circunstancias.

La próxima cita del Campeonato de Extremadura de Slalom tendrá lugar el 29 de octubre en Oliva de Mérida