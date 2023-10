Satisfacción a medias en el Llerenense

El descarado comienzo del Llerenense en su estreno en Segunda Federación es de las pocas buenas noticias que nos ha dejado el fútbol extremeño en esta categoría esta temporada. El conjunto de la Campiña Sur ha rendido a muy buen nivel en estos primeros cinco partidos, aunque la realidad es que sólo ha ganado un encuentro y ha podido empatar dos. Su satisfacción es incompleta porque tiene la sensación de tener menos puntos de los méritos reales que ha hecho.

“Desconozco si hubiera firmado tener cinco puntos en las primeras cinco jornadas, pero después de lo que he visto, está claro que no lo hubiera firmado. No obstante, no voy a pensar mucho en este tipo de cuestiones y me centro en lo que viene, que es el Getafe B el próximo sábado” dice el entrenador, Luismi Álvarez.

En el equipo hay buenas noticias. Por un lado, el gran carácter competitivo que está demostrando ante cualquier rival, grande o pequeño. En segundo lugar, una notable mejoría por defender el balón parado, que había sido su primera asignatura pendiente tras las derrotas ante Numancia y Navalcarnero. En tercer lugar, un equipo sólido y fiable que, pese a ser nuevo en la categoría, concede pocas ocasiones de gol.

Pero hay también sombras en el comienzo de liga, especialmente una importante: la falta de gol. El Llerenense sólo ha podido marcar en uno de sus cinco partidos. “Me preocuparía más si no generáramos ocasiones, pero el otro día ante el Villanovense hicimos un partido casi perfecto. Hicimos todo para ganar. Sólo falta meter gol. Hasta fallamos un penalti y el rechace”, lamenta Luismi.

Uno de sus delanteros llamados a ser importantes, el brasileño Laerte Polydoro, reconoce que “hemos hecho todo lo posible por ganar el último partido y no podemos achacar nada a nadie. Estamos muy contentos por el trabajo y tenemos una plantilla donde cualquiera puede jugar”.

El próximo sábado, el Llerenense juega en feudo del Getafe B. Para ese partido recupera a Eric Montemayor.