Gragera insiste en Badajoz como subsede del Mundial 2030 aunque «hoy no cumple con los requisitos»

Pocas horas después de que la FIFA anunciara su decisión sobre las sedes del Mundial 2030, donde se incluyó a España, Portugal y Marruecos como candidatos principales, con la participación de Uruguay, Argentina y Paraguay, el alcalde de Badajoz expresó su interés en que la ciudad pacense sea considerada como una posible subsede para el torneo. Esta noticia se difundió rápidamente el jueves, y el viernes, el edil Ignacio Gragera aclaró su posición al respecto.

«Lo que tenemos que hacer desde la ciudad de Badajoz es aspirar a ser una ciudad con unas instalaciones de primer orden, de primer nivel, que nos permitan aspirar a ser subsede, centro de entrenamiento, del Mundial 2030. Ese es el objetivo y para eso estamos trabajando. Para eso hay que trabajar y hay que ir haciendo cosas, haciendo camino, pero estoy convencido de que vamos a conseguir poner a la ciudad en el lugar que se merece, a nivel de instalaciones deportivas también», comenzó diciendo el alcalde ante los medios de comunicación.

Gragero matizó que «los requisitos, a día de hoy, no se cumplen, pero no es una obligación cumplirlos ya. Lo que hay es que tener un compromiso de tenerlos cumplidos antes de una determinada fecha. Además, la ciudad, en caso de ser elegida y seleccionada como subsede y centro de entrenamiento, va a poder tener acceso a fondos que permitan acometer esas obras y proyectos necesarios para cumplir con los requisitos».

Eso sí, el alcalde pacense no arroja la toalla y pide «prudencia a la gente», ya que afirma haber escuchado «muchas opiniones, alguna de ellas poco prudentes» sobre las opciones de Badajoz de lograr ser subsede del Mundial.

«Cuando hay que cumplir los requisitos es cuando la candidatura esté cerrada, y en este caso todavía no está cerrada, las subsedes no están elegidas, y hay un periodo de tiempo, que son años, dicho por la propia Federación Española, para poder cumplir esos requisitos que se piden. Badajoz tiene la capacidad, como ciudad, y en eso vamos a estar trabajando... Hay que tener claro que la ciudad tiene que pensar en grande y aspirar a grandes objetivos. Tenemos que aprovecharnos de esta enorme oportunidad que va a brindar esa conexión obligada Madrid Lisboa, y, por tanto, Badajoz tiene que ser epicentro, tiene que ser protagonista de este Mundial. Quien piense en pequeño, quien crea que no se puede, que se aparte y deje trabajar a los que sí creemos en esto para que podamos trabajar en que esto sea una realidad», concluyó Ignacio Gragera.