El Mérida quiere rehacerse en su feudo ante el Antequera

El Mérida llega a la cita de este sábado (20.00 horas) ante el Antequera tras tres derrotas consecutivas y con un último encuentro en el que, por momentos, rozó el ridículo ante el Castellón, que terminó por endosarle una manita. «Hemos hablado, hemos hecho autocrítica y hemos trabajo en errores a mejorar. No conocemos otro camino que seguir trabajando para mejorar lo antes posible», reconoce el técnico emeritense, Rai Rosa, quien asegura que «a la afición le debemos una». Por eso confía en que sus pupilos «van a salir a por todas».

Mirando todavía al pasado sábado, «si en algo estoy jodido es que nos faltó carácter. El Castellón nos pasó por encima y, además, hizo más faltas que nosotros. Eso es un dato bastante relevante». Así que espera que ese cambio de actitud de los suyos suponga que «esa conexión a la grada se la tenemos que dar nosotros desde el minuto uno. Sin balón tenemos que ser incómodo para el rival, porque ellos tienen un juego con balón muy bueno».

Para este encuentro ante el Antequera, Rai recupera a Jorge Padilla tras sanción, además de a Escardó, que ha superado sus molestias físicas, y a Juan Palomares, que entra por primera vez en convocatoria. Según su entrenador, el cancerbero «está disponible y con muchas ganas. Tenemos decidido el portero, ellos no lo saben, pero confiamos en los tres». Incluso afirma que «podría ser titular». En este sentido, cabe recordar que José Andrés había sido el elegido para la titularidad en las cinco primeras jornadas, pero una luxación de hombro le supuso no jugar en el último encuentro en beneficio de Dani Vicente. Por primera vez, los tres están disponibles y habrá que esperar a saber cuál es el elegido.

Las opciones de Rai

Con respeto al once titular, con la disponibilidad de Escardó y Padilla «tenemos más variedad ofensiva y hay que arriesgar en casa». Los dos podrían salir de titulares. Escardó por detrás del punta y Padilla en la banda derecha, en detrimento de Busi, dejando la izquierda para Akito. Pero donde el Mérida está teniendo problemas es en el doble pivote, pues Acosta e Ismael no terminan de mezclar bien porque «son perfiles muy parecidos». Entiende Rai que «pueden jugar juntos pero hay un proceso de adaptación», reconociendo que «lo cierto es que cuando Beneit ha sido la pareja de uno de los dos han funcionado mejor, porque es más ocho para enlazar con los de arriba». Con lo cual, Acosta-Beneit podría ser la pareja elegida.

En la línea defensiva, seguramente Prada vuelva a la titularidad por Llácer.

Con respecto al Antequera, que llega en una racha ascendente, pues sus dos primeras jornadas fueron derrotas, las dos siguientes empates y las dos últimas victorias, Rai lo define como «un equipo que tiene un modelo de juego muy definido. Las tres o cuatro cosas que hace a nivel ofensivo las hace muy bien, con unos mecanismos muy controlados. Compiten muy bien». Concluye que, aunque sea un recién ascendido con menos renombre, «juega muy bien al fútbol. Creo que van a hacer una muy buena temporada. Intentaremos hacernos fuertes en casa y dedicarle la victoria a la afición».

Por su parte, Javier Medina, entrenador del equipo andaluz, no podrá contar con el lesionado Lanzini, que fue operado esta semana. Reconocía el técnico que «llegamos en muy buena dinámica, pero es importante que no perdamos nuestra identidad y que lleguemos con el nivel óptimo de activación y no nos creamos que lo que hemos hecho es fácil y que este partido lo va a ser porque entonces el Mérida nos va a hacer daño». Al equipo emeritense lo analizaba explicando que «empezaron con buenos resultados haciendo las cosas bien, ahora vienen de tres resultados negativos, pero siguen haciendo las cosas bien, y espero a un equipo que quiere revertir esa dinámica. En casa son bastante fuertes». Por todo esto, espera que su equipo tenga el balón «y seamos agresivos con él».