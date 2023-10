El esfuerzo final no le basta al Mérida

Además del resultado, el Mérida necesitaba cambiar su imagen ante su público tras lo vivido en Castalia. Lo primero no lo consiguió, pues cosechó ante el Antequera su cuarta derrota consecutiva (0-1). Y en lo segundo no se le puede poner un pero al esfuerzo del equipo, pero se mostró como un conjunto sin confianza con balón y sin él. En el cómputo del partido dio la sensación de que el Antequera necesitó muy poco para llevarse los tres puntos del Romano José Fouto.

Mermado por la expulsión de Bonaque a los 20 minutos al verse obligado a hacer una falta siendo el último hombre cuando Ale García ya encaraba la portería de Palomares, los emeritenses, en la primera mitad, nunca fueron superiores al rival, si acaso, en igualdad numérica llegaron a estar al nivel, pero sin crear peligro. El Antequera fue mejor con el balón y empezó a acumular acercamientos que terminaban por salir desviados, pero también iban mermando el ánimo de la afición.

La propia acción de la expulsión supuso una falta peligrosa que Chema Nuñez envió alta, siendo la ocasión más peligrosa hasta el momento.

Modificaciones obligadas

Aunque desde el banquillo parecía que se preparaba José Elo para salir, la modificación de Rai fue retrasar la posición de Acosta, meter a Busi por dentro junto a Beneit y caer a Escardó a la derecha.

El Mérida no estaba terminando de asentarse mientras los antequeranos mostraban un buen dominio del balón apoyando su ataque en el escaro de Loren en banda izquierda, sin embargo, el gol llegaría tras un robo en salida del Mérida, tras un pase filtrado, similar al de la expulsión, defendido muy forzado por el centro de la defensa, el rechace le cayó a Luismi Redondo que marcó a placer.

Los 22 minutos, con descuento, que restaron de primera mitad, fueron de sufrimiento para los locales, no porque el Antequera atacara en tromba, de hecho, no volvió a tirar a puerta, sino porque no conseguía dar varios pases seguidos lo que suponía también que la grada se impacientara.

Más con corazón que cabeza, los emeritenses no dejaron de mirar de cara al partido y a falta de diez minutos, Busi tuvo una buena ocasión para conseguir el empate tras una pared con Escardó.

La segunda parte fue de todo corazón por parte emeritense, pero sin un plan de juego claro. Quien daba criterio era Escardó, pero fue sustituido a los ocho minutos y a partir de ahí todo se confió a las carreras de Busi y Padilla, con un gran esfuerzo por parte de todos, pero no le daba a los de Rai para mirar hacia la portería de Eric.

Ante un Antequera muy poco incisivo y con un Mérida incapaz, los minutos pasaban sin que se pisaran ninguna de las dos áreas.

Solo en el tramo final, los emeritenses quisieron tirar de casta y protagonizaron una buena jugada que terminó sin remate tras un buen centro de Pipe desde la derecha. Dicha acción le dio aire a la grada que quiso llevar a los suyos en volandas. Solo un minuto después, en el 83, llegaría la mejor ocasión para los locales. Una jugada por la izquierda terminó en un disparo de Busi, que tocó con la puntera Beneit para despistar al portero, pero no fue lo suficiente.

En los minutos finales, cerrando con tres, el Antequera encontró muchos huecos a la contra para sentenciar el en encuentro, pero no lo consiguió.

En definitiva, un nuevo mazazo para los de Rai que les mete en una dinámica muy negativa de la que será difícil salir pues el próximo encuentro es en Córdoba con la baja segura de Bonaque en defensa.