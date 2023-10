El Al-Qázeres mantiene las alturas

No sin trabajo, pero también mostrando una buena imagen, el Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura se deshizo a domicilio del recién ascendido Talenom Boet Mataró (60-71). Tras ganar en el Multiusos al Estepona en la jornada inaugural, las de Jesús Sánchez firman una nueva victoria y un comienzo de temporada inmejorable que las mantiene en lo alto de la clasificatoria.

Las extremeñas entraron mucho mejor al renovado parquet del pabellón Eusebi Millán, que se estrenaba en liga al igual que un conjunto mataroní que no jugó la jornada inaugural de la temporada al disputar la Copa de Cataluña, y muy pronto Gedna Capel impuso su manifiesta superioridad física bajo los aros para coger rebotes y anotar rápido dos canastas (0-6). Pero, pese a todo, y a que las catalanas tardarían cuatro minutos en anotar sus primeros puntos, el electrónico no se rompería de forma temprana, pues el Al-Qazeres, más allá de ese acertado inicio y tener numerosas oportunidades gracias al rebote ofensivo, estuvo muy fallón en el lanzamiento. Sin embargo, el Mataró lo fallaba todo y a falta de dos minutos para el final del cuarto a su entrenador Enric Cervera no le quedó otra que parar el partido (2-12). De nuevo en juego se vieron cuatro ataques seguidos y exitosos de las locales, incluido un primer triple de Emma Barceló, por lo que de golpe todo se ajustó. Al final 11-16.

Más errores visitantes y un precioso dos más uno de Magriñà y otro triple de Barceló abrieron un segundo cuarto donde todo se aceleró mucho más, algo que precisamente no beneficiaba a las de un Jesús Sánchez que paró entonces el juego (22-21 en el min. 13). De vuelta a la pista el equipo defendió mejor, pero su falta de acierto le impedían ganar confianza y no fue hasta que anotó sus primeros triples con Scott y doblete de Celia García (que reaparecía) que comenzó a intimidar de verdad a su oponente (32-38). El Mataró respondió anotando mucho y fácil, lo que mantuvo el marcador ajustado, pero el rebote catalán era una sangría (16/26 al descanso) y eso bien podría resultar determinante. Al paso por vestuarios 37-40.

El segundo tiempo

En el reinicio el Al-Qazeres supo encontrar su mayor potencial en la pintura, donde Scott cada vez tenía más protagonismo, y con un parcial de 0-6 abrió brecha en el luminoso por segunda ocasión. Un serio problema para un Mataró que ahora reboteaba mejor pero, al que le costaba seguir el ritmo anotador de las extremeñas, que no estaban dispuestas a llegar a un final apretado y defendieron en este tramo con mucho orden (41-52 en el 27 y tiempo muerto del local Enric Cervera). Un minuto más tarde las naranja intentaron por tercera vez meterse en la pelea por el resultado, pero el Al-Qázeres no se lo permitía (45-58).

El resultado parecía decidido, pero en el último acto durante tres largos minutos el equipo extremeño no consiguió anotar, su rival hizo un parcial de 5-0 y un enfadado Jesús Sánchez paró el juego. El equipo rompió la sequía con una canasta tras rebote ofensivo y de seguido Stephanie Martínez hizo un triple. Todo un mazazo para un Mataró que no le perdió la cara al partido e incluso este tramo también ganó varios rebotes ofensivos, pero el Al-Qázeres es un equipo muy serio y jugando de manera muy inteligente con el reloj y la precipitación local se planto a falta de tres minutos con 54-65 para tener un final de encuentro que, sin embargo, no sería del todo plácido (60-67 a falta de minuto y medio), pero tampoco agobiante. A la conclusión 60-71 con un triple final de Scott desde su casa.