El Cacereño rescata un punto en el 96

De penalti y en el último segundo (2-2). Así rescató un punto que, 20 minutos antes, tenía perdido el Cacereño bajo las cinco torres del madrileño Paseo de la Castellana, en el Barrio del Pilar. Dos claras penas máximas transformadas por Álvaro Sánchez habían puesto en ventaja al Unión Adarve. Pero un exadarvista, Tellechea, inició con la testa la remontada de los de Julio Cobos, que acabaron igualando con el tiempo ya cumplido gracias a la templanza de su capitán Clausí.

Afrontaban los verdes, este domingo de amarillo oro, una de las salidas más complicadas de la temporada. Lo había dicho el técnico, que no se fiaba, pues la superficie sintética, las reducidas dimensiones del terreno de juego y el estilo aguerrido de los ‘lobos’, un equipo que hace pocas concesiones al espectáculo, no se adaptaban a las virtudes de los suyos. Más de un centenar de aficionados arroparon desde la grada a un Cacereño que tuvo que ponerse el mono de trabajo para llevarse algo del Vicente del Bosque.

El encuentro respondió al guión previsto, con fuerte presión local y centros laterales, incluidos los saques de banda al corazón del área, que la hinchada rojinegra jaleaba como si fueran córners. El central Juanma, en un par de ocasiones, y Clausí dieron los primeros avisos. Pero la primera gran ocasión fue un disparo raso de Diego Díaz desde la frontal del área, que logró desviar con la punta de los dedos Adrián Fernández y la base del poste devolvió finalmente el balón.

Robador fue de los más destacados y fue uno de los principales artífices de que el Adarve no ganara el partido. Comenzó su exhibición con una doble parada a Álvaro Sánchez, también con ayuda del poste, y Adri Jiménez, tapando el poco ángulo que le quedaba al madrileño.

Al borde del descanso llegó el primer penalti en acción tonta. Bruno trató de dejar con el pecho a su portero tras un centro y Fer Harta se adelantó a Robador, que no tuvo más remedio que derribarlo. Penalti claro. El meta solo pudo hacer la estatua ante el chut seco y raso de Álvaro Sánchez.

Segundo tiempo

Trató de mejorar tras el descanso un Cacereño que nunca se sintió cómodo. El Adarve controlaba los tempos y apenas sufrió hasta que emergió la figura de Diego Díaz, enorme por su banda izquierda. El extremo se echó al equipo a sus espaldas y fue el protagonista de casi todas las jugadas de ataque. En el minuto 54, avisó de sus intenciones con una penetración de fuera adentró que culminó con un chut flojo desde la frontal, fácil para el meta local. Otra llegada suya acabó con un disparo lejano de Bruno, que se fue a las nubes. Y otro remate de Diego, más potente, obligó a Adrián a meter los puños.

Pero los que seguían pasándolas canutas eran los zagueros, debido a la brega constante del gigantón Álvaro Sánchez. En un forcejeo dentro del área, le ganó la partida a Piri, y solo la rápida intervención de Robador evitó el segundo tanto. De momento. Porque de ese saque de esquina nació la jugada del penalti por mano, también clara, de Piri que volvió a transformar Álvaro Sánchez casi por el mismo sitio que el primero. Esta vez, el portero adivinó su intención, pero no llegó a tiempo.

Se descomponía el once visitante, que no había marcado ni en el Municipal Villanovense ni en frente al Mensajero en La Palma y que llegaba de perder en el Príncipe Felipe frente al Sanse y sin conocer la victoria desde la primera jornada. Demasiados fantasmas como para que la hinchada verde creyera en el milagro. Pero sucedió. A falta de fútbol, subido a la fe de Diego Díaz y aplicando su propia medicina al rival, llegó el primer gol. Centro medido de Diego y testarazo abajo de Tellechea.

Restaban casi veinte minutos, contando el añadido, y todo era posible. Julio Cobos metió a toda su artillería y el partido se volcó hacia el área rojinegra. Pero los lógicos riesgos bien pudieron tener como consecuencia el tercer tanto, en una rápida contra en la que primero Nouaman y luego Harta se toparon con la respuesta de un inspiradísimo Robador.

El técnico local fue expulsado en el primer minuto del añadido por hacer uso del ‘juego sucio’, impidiendo que se ejecutara con rapidez un saque de banda. Sabía que el partido no estaba ganado y, ya desde fuera de su banquillo (aunque sin irse a los vestuarios como es preceptivo) asistió a la acción definitiva, en el 5. Jugada embarullada, cabezazo de Karim y mano de Juanma que el colegiado, bien situado, no dudó en pitar. Clausí no dudó y con su pierna diestra ajustó su lanzamiento, desatando el júbilo de la afición cacereña, la más cercana a esa zona. En definitiva, empate con sabor a victoria por cómo se produjo, chute de moral por la positiva reacción ante una situación límite.