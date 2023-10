El Villanovense no tiene pólvora

Lo del Villanovense empieza a no tener buena pinta. No es casualidad que de los seis partidos disputados el conjunto serón no haya logrado ver puerta en cinco de ellos. Este domingo, tras empatar a cero ante el Atlético Paso, de nuevo los serones sumaron un punto pero dejaron patente que la falta de gol es un problema acuciante para los de Gus.

El Villanovense tiene un problema, un problema muy serio. Los serones protagonizaron una paupérrima primera parte en la que adolecieron de potencial ofensivo alguno. Apenas alguna llegada por banda y Bermu, el más acertado, parecían generar algo de tensión cerca del área canaria, aunque a cuentagotas.

Se arrimó primero el Atlético Paso sobre la portería de Álex Lázaro con una buena llegada de Armiche por banda que acabó con un pase atrás para que Moussa Sissoko rematara de primeras un balón que se acabó yendo fuera sin peligro alguno sobre la meta serona.

Los de Gus buscaban el balón e intentaban llegar con un juego vertical por bandas para intentar generar peligro, pero Bermu e Isra Cano no son precisamente jugadores desequilibrantes en el uno para uno. Ahí, claro, le costó al Villanovense. Le costó menos cuando logró transitar tras alguna pérdida del Atlético Paso, que tampoco es que desplegara sobre el terreno de juego un juego brillante ni mucho menos.

La primera llegada del equipo local no llegó hasta la media hora de partido cuando Bermu pisó el área para servir al área un balón raso que no encontró rematador. Y poco más. A partir de ahí, y durante el último tramo de la primera mitad, el Villanovense no encontró continuidad en el juego y encadenó un error tras otro hasta que el Atlético Paso logró acabar dominando en campo contrario con dos llegadas tímidas de Menudo, que lo intentó con sendos golpeos de media distancia ante los que respondió bien la zaga serona.

Viendo el panorama, Gus hizo dos cambios de una tacada en el entretiempo para ver si moviendo un poco el equipo había una reacción dentro del terreno de juego. Entraron Pajuelo y Sillero en sustitución de Yimi y David Agudo, este último muy activo pero poco acertado. Preocupa sobremanera desde luego la falta de gol del equipo serón.

A pesar de todo no comenzó la segunda parte el Villanovense, aunque la primera ocasión de cierto peligro no llegó hasta el cuarto de hora de la reanudación y fue gracias a un error en la salida de balón del equipo canario. Fue Alberto Fuentes el que cazó el balón dentro del área y a la media vuelta buscó fortuna con un disparo que acabó sin mayor peligro en las manos de Lacos. Luego Bermu lo intentó con un su habitual disparo de zurda desde la frontal que paró el portero para que luego fuera Pajuelo el que probara fortuna desde lejos con un disparo que se marchó alto por poco.

Pero cuando parecía que el equipo serón iba llegando poco a poco con cierta claridad se quedó con uno menos por expulsión de Samu Hurtado, que vio la roja nada más entrar al terreno de juego por una dura entrada sobre un rival. Con uno menos el Villanovense no le perdió la cara al partido, pero tanto serones como canarios acabaron por dar bueno el reparto de puntos.

Tras este resultado los serones se quedan fuera del descenso y encadenan ya tres partidos consecutivos sin perder tras ganar hace dos semanas en casa al Montijo, tras empatar el domingo de la semana pasada al Llerenense en el Fernando Robina y tras cosechar el empate sin goles, segundo consecutivo, ante el Atlético Paso canario en un día en el que destacó rambién el regreso a su antigua casa de jugadores como Adri Escudero, Tala o Andi Bogdan, además del propio entrenador, Manolo Sanlúcar, que siguesin ganar como visitante en Villanueva.