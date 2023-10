Un Cacereño Femenino irreconocible

No acaba de carburar el Cacereño Femenino. Tres derrotas en cuatro partidos tienen al conjunto verde en penúltima posición de una Primera Federación Femenina donde, salvo los tres invictos, Deportivo, Espanyol y SE AEM, todos se están dejando muchos puntos atrás. Pero eso no es consuelo para el equipo de Ernesto Sánchez, que no es capaz de encontrar la seña de identidad que le ha caracterizado las últimas temporadas, una solidez defensiva que siempre le ha tenido entre los menos goleados. En el primer mes de competición su condición es la contraria. Es decir, el CPC está entre los que más goles recibe, 9, junto al Barça B, que el curso pasado fue el campeón de esta categoría.

El Cacereño Femenino dilapida 30 minutos Sólo en la primera jornada, con el 2-0 ante el Alba Fundación, dejó el Cacereño su portería a cero. En el resto de partidos ha encajado 4, 3 y 2 goles, respectivamente, ante Barça B, Madrid CFF B y Dux Logroño, este pasado domingo. «Dura derrota», reconocía sobre esta última el preparador del equipo. «No hemos estado donde hay que estar y nos han hecho daño. Hemos concedido acciones claras al rival para que no nos metiera gol y lo meten muy fácil», añadía sobre el duelo ante el conjunto riojano, que llegó a Cáceres como único que no había logrado ganar aún. La primera parte del CPC fue para olvidar, «irreconocible». La segunda debe dar la clave, según palabras de Sánchez, «de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ser como equipo en esta categoría». Es decir, un grupo con actitud, que va claramente a por el encuentro, que muestra sobre el terreno de juego lo que se trabaja en los entrenamientos, siempre de buen nivel según el preparador de las cacereñas. Semana de Copa La semana, además, no será fácil para el Cacereño. Este miércoles visita al Málaga (20.00 horas) en la segunda ronda de la Copa de la Reina, lo que impedirá preparar con normalidad el duelo del próximo domingo (12.00) ante el SE AEM en Lleida. «Tiene que servir como entrenamiento», dice Sánchez sobre el duelo copero, «y para creernos que somos las mismas que en pretemporada competíamos a equipos de Liga F. A partir de ahí hay que crecer y, contra el AEM, que es un equipo durísimo, dar nuestra mejor versión». «Es un equipo que tiene las ideas claras», añade el preparador extremeño sobre el conjunto ilerdense, «y eso es lo que nos falta a nosotras, tener las cosas claras y saber qué hacer para obtener puntos en esta categoría. Si en la primera parte hacemos lo que hicimos en la segunda, el resultado hubiera sido otro. Vamos a tener que apretar muchísimo de aquí en adelante», concluyó en referencia a la derrota del domingo.