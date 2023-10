Santiago Amaro: «Intentaremos que las federaciones sean lo más profesionales posible»

Para Santiago Amaro Barril, 'Santi Amaro' (Montijo, 14 de junio de 1981) ponerse al frente de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura es un estímulo profesional y personal apasionante. Considera que su pasado como exfutbolista y entrenador (a esto no se ha cerrado la puerta de cara al futuro) le va a ayudar en este reto, para el que dice que tiene condiciones para asumir con solvencia. En esta entrevista, la primera como tal en su nuevo cargo y realizada a primera hora de este lunes, analiza proyectos y se abre a la reflexión sobre el deporte extremeño.

¿Qué hace un exjugador de fútbol y entrenador con proyección en un cargo político?

Soy una persona muy inquieta a la que le gustan los retos. También me considero un apasionado del deporte desde los siete años, cuando empecé a practicarlo. Me gusta la gestión y, como he sido futbolista y entrenador, qué mejor que, como me dan la oportunidad de gestionar el deporte de mi comunidad, lo hago ya muy orgulloso, afortunado, agradecido y responsabilizado.

Como ahora afronta una etapa de cuatro años al frente de la Dirección General de Jóvenes y Deportes, ¿eso quiere decir que se acaba su carrera como entrenador?

La ventaja que tenemos los entrenadores es que no tenemos fecha de retirada. Soy entrenador por vocación y espero no salir nunca de un vestuario. Lógicamente hay momentos y etapas y ahora en la que estoy me impide entrenar. Tengo que estar centrado 24 horas al día en la gestión de un programa de gobierno en el que ha confiado en mí el Partido Popular. Lo tenemos muy claro y esto merece que estemos con los cinco sentidos puestos en esto.

Una vez aterrizado hace poco más de un mes, ¿se esperaba lo que se está encontrando?

Esta dirección siempre ha funcionado relativamente bien, tanto en el gobierno del PP como con el del Partido Socialista, con los técnicos y funcionarios que están trabajando aquí. Soy un firme defensor de las personas y de que el valor de una administración recae en las personas. Por eso hay que esperar que saquen su trabajo en tiempo y forma. Eso es fundamental. Esta es una dirección general que está trabajando bien. Hay cosas mejorables, lógicamente, y es normal que si llegas a un puesto de trabajo gestionado por otro partido político distinto al tuyo hay cosas que queremos cambiar y mejorar. Hay que poner en valor que hay cosas que se han hecho bien, insisto, no vamos a decir que se han hecho mal si no es así. Tenemos que ser capaces que esto que se ha hecho bien que se siga haciendo, pero todo es mejorable.

¿Se cree preparado para hacer una buena labor?

Por supuesto. El deporte es mi vida. Llevo 30 años dedicándome a ello y lógicamente, con la perspectiva que me ha dado el poder ser jugador primero, entrenador después y también profesor de las escuelas de entrenadores, esto te da una amplitud de miras muy importante. Es un puesto en el que gestionar grupos de trabajo y marcar el perfil de cómo querer que vaya el programa de gobierno 2023-2027 hará que hagamos una gran labor.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el deporte extremeño?

Tenemos carencias, pero las tenemos por la tesitura en la que nos movemos. En Extremadura somos muy poca población y muy distante geográficamente. Eso nos hace que tengamos que gestionar muy bien los recursos propios. Para mí es fundamental poner un especial énfasis en el fomento de la actividad deportiva para todos los extremeños. Todo el mundo que quiera hacer deporte debe hacerlo y nuestra dirección general y la Junta tiene que llegar a ello. A partir de ahí tenemos que, junto a los actores de nuestro deporte como federaciones, colegios de licenciados y asociaciones, entre todos, tenemos que llevar a cabo la propuesta deportiva. A partir de ahí vamos a recoger unos éxitos que muchas veces están llegando por el talento individual. Sabemos que los recursos de la administración son limitados, pero tenemos que apoyar a esos talentos cuando están emergiendo. Estamos recogiendo unos éxitos de mucho trabajo atrás, pero me da la sensación de que esos grandes resultados salen más a relucir por el talento individual que por el apoyo que se le ha dado. Sí hay casos puntuales, como la Residencia Estable de la Ciudad Deportiva de Cáceres, que nos están dando un impulso a nuestros deportistas individuales y en ese aspecto hay que saber cómo nos movemos y cómo llevar a los pueblos de la comunidad el deporte. También cómo centrarnos en el apoyo al deportista individual y el deporte colectivo para después acompañarlos y disfrutar de sus éxitos.

¿Élite o base, cómo respira usted?

Va de la mano. La élite es la recogida de los frutos del trabajo de base de todas esas personas que se involucran. El trabajo de base se tiene que ver en el espejo de la élite. Son los cimientos para recoger los triunfos que nos están dando. Aquí tenemos unos valores de deportistas sacrificados, muy altos, y esto hay que ponerlo en valor. Desde Extremadura se puede llegar y las administraciones tenemos apoyar y ser conductoras de ese talento.

¿Cuándo volverá a tener clubs en la élite la región?

En la élite hemos tenido fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol sala... Esto nos hace valorar en los momentos en los que se está. Lógicamente no es fácil con ciudades que no son muy grandes. En fútbol, Badajoz es la más grande de Extremadura y no ha llegado a Primera División. Se tienen que dar una serie de condicionantes y hay ejemplos muy claros, pero yo creo que como no venga de la mano del ámbito privado, por alguien que apueste mucho por un club, es difícil. Las administraciones tenemos que apoyar, la base la tenemos que trabajar, pero es cierto que es complicado llegar. Esperemos que sea más temprano que tarde. Se tienen que dar una serie de circunstancias que no son fáciles de darse.

¿Cree entonces que es más difícil ahora que en los 90, con el Cáceres CB en baloncesto o el Mérida y el Extremadura en fútbol?

Al abrir tanto el abanico a nivel Europa e internacional se ha puesto todo más complicado. Soy aficionado del Atlético de Madrid, pero soy un apasionado de la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Al final son ejemplos de trabajar bien la base. Y no voy solamente al fútbol, sino a todos los deportes: tienes una obligación, que ellos se han impuesto, de sacar a un chaval, que no puedes ir fuera a buscar ese talento, tienes que formarlo desde tu base y sobre todo permitirle las equivocaciones. Estamos permanentemente examinando a un chaval a los 10 minutos de comenzar cualquier competición, pero hay que darle un proceso. Hay que apostar por eso. Para Extremadura esa gestión tiene que ser un reflejo.

¿Cuál es el estado de salud de las federaciones?

Son importantísimas para la dirección general. Tenemos que ir de la mano. Próximamente tenemos las elecciones del 2024. Hay que ponerse a su disposición. La ayuda que se les hace en general es muy importante y sabemos que se necesita todavía más, pero los recursos son los que son. Afortunadamente en cuestión de eventos vamos a más, y esto tiene que ver en muy buena parte con las federaciones. Estamos recogiendo éxitos. Este fin de semana he estado en la gala de la Federación Extremeña de Natación y he visto cómo consiguen mucho. Hay que intentar también que las federaciones sean lo más profesionales posible. Ahí tenemos que poner en marcha unos programas para darles la formación. Para el Gobierno de Extremadura y en este caso para nuestra presidenta, María Guardiola, es fundamental poner en valor a la mujer en el deporte.

¿Cuál es realmente su visión y su proyecto para el deporte femenino en la región?

Una de las primeras propuestas que hemos hecho son programas que van dirigidos a impulsar a la mujer en el deporte. Son actuaciones basadas en mujeres que quieren ser directivas: de asociaciones, de federaciones, de clubs, y todo eso viene marcado por nuestra acción de gobierno que preside María Guardiola. Es el primer gobierno extremeño presidido por una mujer, tenemos más consejeras que consejeros… es una acción que viene directamente marcada desde Presidencia. Tenemos que impulsar a la mujer en el deporte. Lleva muchísimos años demostrando su capacidad. Me da pena que en lo de la selección española de fútbol todo el trabajo que se ha hecho, y en Extremadura somos un ejemplo con equipos como el Irex Puebla, se vio empañado por un gesto en un momento determinado. Nos vamos a volcar.

¿Qué le falta a Extremadura en materia deportiva?

Se ha ido avanzando en muchas cosas. Tenemos la tesitura de que somos muy extensos y no concentramos a mucha gente en ciudades. Nos hace falta ser capaces tener unas infraestructuras que puedan aglutinar a diferentes pueblos en un núcleo. Ahí tenemos programas para darles continuidad. Estamos haciendo temas de mejora, como el ‘Ejercicio te cuida’ o la dinamización para que a nadie le falte su formación de deporte, pero lógicamente tenemos que ver cómo estamos de instalaciones. A partir de ahí, una vez cerremos este año, ejecutar nuestro programa de gobierno.

¿Cuál es su objetivo como gestor político?

El primero es conocer cómo están las instalaciones deportivas extremeñas. Tenemos un censo que data, si no me equivoco, del 2010, que se actualizó de una forma que, además, no tienes acceso rápido. Si yo me pongo a ver, no encuentro qué hay en Monterrubio. Tenemos que tener ese censo, primero propio, de la dirección general, y esto lo tenemos que hacer extensivo a todos los pueblos. También tenemos que ir a lo privado y saber qué centros hay porque esto nos va a facilitar nuestra gestión y que la toma de decisiones sea lo más correcta posible. A partir de ahí se puede tomar la decisión de la gestión del deporte. Hay que ir creciendo a través de las instalaciones, que son los cimientos. A partir de ahí qué deportes se pueden practicar, qué base se va a desarrollar e ir subiendo hasta arriba para acabar sacando deportistas que puedan ser un orgullo como pueden ser Guillermo (Gracia), Estefanía (Fernández) o Álvaro (Martín). Ese cimiento tiene que ser sólido.

Diga tres nombres de deportistas extremeños que admira.

No sabría decir nadie en concreto. Admiro a todo el deportista que, con pasión, vaya cada día a entrenar, en momentos malos y buenos, en el frío y en el calor. ¿Y esos niños que, con 12-13 años, salen sus amigos y ellos se van temprano para casa porque tienen que competir el día siguiente; a esos que salen de inglés, cogen la mochila y se van a entrenar, que se van a nuestra residencia estable con 16-17 años a seguir formándose y dejan su entorno? Cualquier persona que se entregue al deporte es admirable. Influyen muchas cosas para llegar a la élite, pero esos a los que me he referido están haciendo nuestro deporte cada día más grande.

¿Cuántos extremeños va a haber en París 2024?

La presión la tienen ellos. Hablaba con Estefanía Fernández tras su título mundial en piragüismo, que estaba celebrándolo, y ya estaba viendo que se tenía que ir a entrenar. Eso es un orgullo. Espero que sean todos los que optan a ello y desde la dirección vamos a estar muy pendientes de ello. Siempre les digo que lo importante cuando se acabe de competir es quedarse con la sensación de que lo has dado todo, que no haya nada que te haga dudar. Después ya la competición nos pone en nuestro sitio.