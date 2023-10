El Mérida, sin prisas por encontrar al nuevo entrenador

Una vez anunciado que Rai Rosa no seguirá como entrenador del Mérida y después de que David Rocha dirigiera su primera sesión de trabajo, el club ha dado las explicaciones oportunas sobre la decisión tomada, en aras de la «transparencia con nuestros aficionados y con los medios de comunicación», indicaba este martes Alejandro Pérez, director general de la entidad emeritense.

Según Pérez, la rescisión del técnico ha sido «una decisión consensuada entre todos los miembros que forman la dirección del club: presidente, dirección deportiva, secretaría técnica y dirección general». Hizo hincapié el directivo en varios momentos de su comparecencia afirmando que «hay un grupo de trabajo que toma las decisiones, no solo es Mark, todos aportamos para cualquier cuestión y él está alineado con los demás». También quiso aclarar que «no se ha tomado en caliente por el último resultado». Los motivos de la destitución han sido, principalmente, dos: por un lado, «los resultados no nos han acompañado»; por el otro, «no se ha plasmado en el terreno de juego los distintos conceptos y líneas en las que queremos basar nuestra línea deportiva».

A pesar de las cuatro derrotas consecutivas que había cosechado el equipo, clasificatoriamente estaba fuera del descenso, lo que supone cumplir con el objetivo del club. Sin embargo, «se toma en este momento porque consideramos que es el adecuado para un cambio de dinámica necesario teniendo en cuenta el tiempo que queda de temporada, la posición en la clasificación y la dificultad que conlleva el grupo».

El proyecto no cambia

Aunque se vaya a producir un cambio en el banquillo, «el proyecto sigue siendo el mismo y los conceptos los tenemos totalmente claros, los cuales queremos plasmar en el terreno de juego, pero los proyectos se tuercen y hay que tomar las decisiones pertinentes para seguir en la línea que queremos».

Con respecto al que será el técnico interino hasta que llegue el nuevo entrenador, David Rocha, Alejandro Pérez tuvo palabras de agradecimiento porque «ha dado el paso al frente y ha dicho que le gustaría llevar al equipo de forma interina». Ante esto, añade: «La confianza en David es absolutamente plena por parte de todos los estamentos del club».

Este nuevo cargo de Rocha supone que la dirección deportiva estará más apoyada por Bernardo Plaza y por el propio Pérez en busca del nuevo entrenador. En este sentido, el director general afirmó con rotundidad que «dado que las bases del proyecto deportivo las tenemos completamente claras, no tenemos ninguna prisa en encontrar al entrenador. Las prisas las ponemos nosotros, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo importante es encontrar a las personas adecuadas». Dicho esto, también reconoce que el móvil no ha parado de sonar en las últimas horas y que «el trabajo no ha cesado, tenemos un listado y estamos trabajando en el mercado, pero ahora estamos en búsqueda». No es descabellado, por lo tanto, que Rocha, además de sentarse en el banquillo este sábado en el Nuevo Arcángel, también lo pudiera hacer en el del Romano en la siguiente jornada ante el Real Murcia.

El perfil deseado

El perfil del entrenador que se busca tiene que ir «en línea con el proyecto que tenemos, en el que se lleva a cabo la metodología que queremos aplicar en el club con su componente técnico-táctico, físico y de jugadas ensayadas. Que velen por una cohesión del equipo en grupo. No estamos enfocados a un perfil de mayor o menor experiencia sino que vayan con esta metodología».

Con respecto a la responsabilidad de los jugadores ante esta situación, Pérez indicaba que «los jugadores son unos profesionales íntegros y estamos muy contentos con la plantilla que hemos confeccionado y la apoyamos al cien por cien. Nos vemos completamente capacitados para conseguir el objetivo».