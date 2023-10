Tellechea, más que un '9' en la delantera del Cacereño

«Soy un jugador de fútbol profesional que se graduó con una beca completa de la Universidad de Santa Bárbara con una Licenciatura en Relaciones Internacionales». Así empieza su descripción Ignacio Tellechea Pacheco en la red social LinkedIn, en la que, además, deja clara su pasión por la industria del deporte, a la que le gustaría dedicarse en el futuro, cuando tenga que decir eso de «he colgado las botas».

Pero, de momento, este madrileño que este miércoles celebra su cumpleaños número 27 mete goles para el Cacereño. Ha logrado dos de los cinco que contabiliza hasta ahora el conjunto verde. «Eso sí, solo han servido para sumar un punto», se lamenta el jugador, que el domingo pasado le marcó a uno de sus exequipos (el Unión Adarve) y el sábado se enfrentará a otro, el Guadalajara, donde jugó la campaña pasada.

«Para un delantero que vive del gol, todo lo que sea ir sumando y cogiendo confianza es bueno», añade, consciente de que al Cacereño le llegarán tiempos mejores. «Por lo que sea se nos han escapado bastantes puntos, pero estamos empezando a conocernos muy bien, a manejar mejor los minutos y, en cuanto limemos un par de cosas que nos quedan por ahí, el equipo va a ser imparable». No tiene duda de que hay potencial para pelear por el playoff de ascenso. Y eso que, como buen conocedor de la Segunda Federación (es su tercera temporada), asegura que el grupo de este año es más difícil que nunca. Por eso, claro está, «no va a ser tarea fácil, habrá que dejarse la vida en el campo toda la vida, pero poco a poco vamos a empezar a sumar de tres en tres».

Formación en EEUU

Al otro lado del teléfono, Telle, como le llaman los más cercanos, explica la historia de su vida tras salir de un colegio en el que ha repartido entradas para el próximo partido del CPC. En un colegio, quizás, empezó todo, porque desde muy pequeño su madre, de origen burgalés (su padre es de San Sebastián), le dejó muy clara la importancia de los estudios. «Siempre me hacía ver que debía tener una carrera».

Siendo juvenil de tercer año empezó los estudios universitarios en Madrid mientras seguía en el fútbol, su auténtica pasión. «Se me hacía muy complicado estudiar y jugar, porque en España no dan esas facilidades que sí hay en otros países». Como en Estados Unidos, por ejemplo. Se pusieron a buscar una beca a través de una agencia, pero no tuvo mucha suerte y, junto a otros chicos, los mandó a Carolina del Norte, donde no había universidad ni beca «ni nada». Estando allí se puso a buscar y al final encontró un hueco en la West Virginia University. «Es un lugar pequeño, con un equipo en la tercera división de universidades».

La temporada fue buena. Las notas también. Al curso siguiente se buscó un nuevo destino, la Universidad Santa Bárbara en California, ya en la división número uno. «Allí completé mis estudios de Relaciones Internacionales y después de cuatro años en Estados Unidos me gradué».

Su siguiente parada fue Atlanta. Pero ya no había fútbol. Fue entonces, en pleno año covid, cuando recibió la llamada de uno de sus exentrenadores, Diego Nogales. «Me llamó para probar en el Unión Adarve y ver si me hacían ficha». Se volvió a España. Su pasión, repite, es el fútbol, y quería seguir. El primer año en el conjunto madrileño logró el ascenso a Segunda Federación y, en el siguiente, se quedó a las puertas de subir a Primera Federación. Después se fue al Guadalajara, «donde las cosas no fueron del todo bien», y en verano recibió la oferta del Cacereño. «Después del temporadón que había hecho ni me lo pensé. Había jugado contra ellos y los había sufrido dentro del campo».

Ahora es «feliz» en Cáceres. Le gusta la ciudad, asegura; en el vestuario la sintonía es muy buena y, en lo deportivo, se entiende a la perfección con sus compañeros. «Las temporadas son muy largas y a veces te toca participar más y otras menos, pero soy de los que piensan que si te dan cinco minutos, tienes que aprovecharlos. Es lo que estoy haciendo desde que esto ha empezado», dice Tellechea, que tiene claro que su pasión es el deporte («es donde me encuentro más cómodo») y a él seguirá ligado, si puede, por muchos años.