Otra copa para el Cacereño Femenino

Árbitra: Fernández Ceferino (C. asturiano). Tarjetas amarillas a la local Lucía Nunes y a las visitantes Acedo, Becky y Sara Rubio.

El Cacereño Femenino avanza ronda en la Copa de la Reina tras un encuentro muy serio que supo leer en todo momento ante el Málaga (0-2). Y es que, si al principio las extremeñas se mostraron más reservonas, acabaron por irse arriba en la recta final de la primera mitad ante la inoperancia de un rival nervioso que cometía muchos errores en la entrega y no inquietaba. Salió aún más enchufado el Cacereño en la segunda mitad, adelantándose en el 48 para pasar después a mostrarse como un equipo sólido y serio en defensa y acabar sentenciando en el descuento con el tanto de Nerea.

El miedo a perder de unas y otras quedó patente en el terreno de juego desde el primer minuto, con dos equipos que se dedicaron a tantear al rival durante mucho tiempo. Las locales tenían más posesión del balón, pero apenas conseguían pasar de la línea de tres cuartos ante un Cacereño muy ordenado en defensa que optaba en los primeros minutos del encuentro por no asumir riesgos.

Poco a poco, sin embargo, y ante la inoperancia de las malagueñas, que apenas generaron peligro más que en algún disparo lejano, el conjunto cacereño trató de estirar líneas y en el 34 llegaba la primera gran ocasión de la noche en un rápido contragolpe de las extremeñas que culminaba Rana Okuma, obligando a lucirse a la portera local.

Se crecían las visitantes en esos últimos compases de la primera mitad y en el 43 era Nora la que se internaba por banda en una buena jugada de combinación que culminaba con remate de Rana, pero esta vez la jugadora enviaba fuera por muy poco.

Y si las cacereñas se fueron al descanso por todo lo alto, la vuelta de los vestuarios no pudo ser mejor. El Cacereño salió a por todas tras el descanso, se hizo dueño del balón y se lanzó en busca de la portería de un Málaga dubitativo y descolocado que vio como a los tres minutos de la reanudación Esther, con un tiro lejano desde unos 25 metros, adelantaba a las visitantes en el luminoso.

Tras el gol de las cacereña, el Málaga intentó recomponerse y dar un paso adelante. El balón volvía a ser de las andaluzas, aunque lo cierto es que su dominio resultaba bastante estéril ante un Cacereño bien plantado que apenas daba opciones a su rival.

La sentencia

Trataba de abrir espacios el conjunto local, pero, como le sucediese en la primera media hora de juego, tenía muchos problemas para llegar al área contraria con el balón controlado. Así, entre uno equipo que quería pero no podía y otro, el visitante, que optaba ahora por no asumir riesgos, las ocasiones de gol volvían a brillar por su ausencia en Los Manantiales. Pero la insistencia del Málaga estuvo a punto de dar fruto en el 62, aunque Inés conseguía detener el balón in extremis y evitar el empate.

A medida que pasaban los minutos el Málaga se volcaba en busca del gol a la desesperada, lo que dejaba cada vez más espacios a un Cacereño que acabó aprovechando uno en el minuto 92, en una buena jugada individual de Sonya, con dejada atrás para Nerea, que no perdona y coloca el 0-2 definitivo que permite seguir soñando a las extremeñas, que en la tercera ronda recibirán a un equipo de Primera División.