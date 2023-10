El Montijo necesita tomar más oxígeno con tres puntos

El Montijo está obligado a mejorar imperiosamente para no quedarse atascado en los puestos bajos de la tabla, aun consciente de que esa será la pelea esta temporada. El conjunto rojillo adelanta de nuevo a este sábado su encuentro liguero que disputará en el municipal Emilio Macarro ante el Sanse de Madrid, a partir de las 17.00 horas. Será uno de los partidos más complejos por dos motivos. En primer lugar, el Sanse es uno de los favoritos este año tras ser recién descendido de Primera Federación. Y, en segundo lugar, los de San Sebastián de los Reyes no han perdido en sus tres salidas efectuadas este año, saldadas con dos victorias y un empate, lo que le convierten en el mejor visitante del grupo en lo que va de liga.

Ha sido una semana más positiva en Montijo que las anteriores tras quebrar el pasado fin de semana la mala dinámica de derrotas con el empate en La Palma ante el Mensajero. El punto, no en vano, no fue del todo suficiente para la moral del equipo, que se vio jugando bastante tiempo en superioridad. Tienza está preocupado por la falta de gol de su equipo, pero sabe que en el municipal montijano ya no se pueden dejar escapar más puntos. Han sido tres derrotas en casa y todas, además, con una sensación de ligera impotencia ante la portería rival.

La vuelta de Matheus fue un plus la pasada semana en defensa. Desde el cuerpo técnico esperan que haya jugadores que den un paso al frente en ataque. Sólo Darius y Runy han marcado gol en el Montijo, dos cada uno. De momento, jugadores como Alberto Salido, Abraham Pozo o Justice, llamados a ser importantes en ataque, no han mojado.

Tampoco se puede quejar nadie de la falta de minutos, pues una de las maniobras de Tienza en este inicio liguero ha sido darle minutos y oportunidades a todos sus jugadores. Eso sí, ganar se antoja ya casi obligatorio para ver las cosas de otra manera.

El Sanse es un equipo potente dirigido por un joven entrenador, Pablo Álvarez, de tan sólo 29 años. En sus filas hay jugadores contrastados de Primera Federación y viejas caras conocidas para el fútbol extremeño como Yael Ballesteros, que pasó por el Cacereño; Guille Perero, que pasó por Mérida o Villanovense, o Saúl González, que estuvo en el Extremadura. El delantero colombiano Juan David Victoria ‘Juancho’, con tres goles, es su máximo realizador.