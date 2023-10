Otro fiasco casero del Cacereño

El Cacereño sigue sin carburar. Sufrió una dolorosa derrota ante un Guadalajara que llegaba como colista (1-3). El decano extremeño no tuvo ni puntería ni continuidad. Su encomiable esfuerzo en el segundo tiempo no fue suficiente para un equipo que está dando menos de lo que tiene. No le bastó el gran trabajo de Diego Díaz a lo largo de todo el encuentro tampoco. El CPC ha entrado en crisis y no ve su salida del túnel en una liga en la que no gana desde el primer duelo. Demasiado tiempo. Demasiadas dudas.

El primer tiempo fue un verdadero querer y no poder ante un Guadalajara que planteó el partido a la contra. Todo le salió bien al cuadro visitante, que aprovechó su visita a Extremadura como en Badajoz:llevándose los tres puntos en las dos ocasiones en las que ha firmado el éxito.

Julio Cobos apostó en el once, esta vez sí, por Jorge Barba, su virtuoso después de tres encuentros de banquillo. Y fue el 10 el que monopolizó el juego en la primera media hora. Justamente hasta que le faltaron las fuerzas. Qué lástima que le falte continuidad a un jugador con tanto talento.

Pero llegó la primera mala noticia. Una pared bien tirada con Del Olmo hizo que el mejor futbolista del Guadalajara, Iván Moreno, acabara haciendo en el 0-1. De nuevo la perspectiva era la peor.

EN TROMBA

El Cacereño se lanzó hacia la meta rival, pero sin profundidad Diego Díaz era el más incisivo, pero faltaba el remate. Y cuando éste se producía el balón iba malparado. Barba tuvo dos consecutivas, pero se encontró con la defensa alcarreña en sus lanzamientos en el área en medio del dominio verde.

Tellechea tuvo el empate en una ocasión pintiparada solo ante Alex Herrero, que le sacó el balón. Fue la clave del partido. A renglón seguido el 0-2, con un tiro desde fuera lanzado al poste por Stevens. El rechace le fue a Morcillo, que marcó el 0-2. Eran los estertores del primer tiempo. El público estaba hundido. El equipo también.

En el segundo tiempo, salió el Cacereño agresivo, a por todas. Tellechea le ganó la acción a la defensa. Debió ser roja, pero el jugador del CPC no se tiró, de manera inocente, ante el empujón visitante. El árbitro no fue justo.

Tuvo varias ocasiones seguidas el equipo de Cobos. No había suerte. Pero llegó el trallazo de Diego Díaz para poner el 1-2. Estaba arrollando el cuadro local.

Lolo Plá salió como apuesta de Cobos por un Barba ya apagado.El Guadalajara tuvo también cerca el 1-3, pero Iván Moreno no definió como lo hizo en el primer tiempo. Pudo haber penalti.

El decano estaba desatado asediando a su rival. El partido estaba para remontarse. El Guadalajara se metió atrás descaradamente. Cobos retiró a Bruno y Piri y metió a Karim y Matovu, retrasando a Viñuela como lateral. Superofensiva apuesta.

La tuvo Karim, salvó Alex Herrero, a quemarropa. Diego Díaz era la constante pesadilla.

El equipo se vaciaba en todo el campo, pero la efectividad brillaba por su ausencia. Tuvo varias opciones para al menos empatar, pero no lo logró y al final pagó caro el desatino sumando otro gol en contra que acabó con el partido. El revés estaba servido. Hay que mejorar, y no poco, para ser competitivo de verdad.

Toca reflexionar para corregir errores. Este equipo necesita brotes verdes para remontar el vuelo. De momento genera todas las dudas del mundo y tiene preocupados a sus fieles, a los que acostumbró a sus fieles muy bien la pasada temporada. Bofetones como el de este sábado dañan la credibilidad de un equipo que tiene que levantar el vuelo.