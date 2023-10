El Miralvalle ahoga al Tenerife

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia sigue fuerte en este inicio de temporada y este sábado sumó su segunda victoria (57-34) ante un Tenerife que perdió el partido ya en los dos primeros cuartos. La sólida defensa de las placentinas ahogó el ataque visitante en la primera mitad del encuentro, dejando el marcador en 35-17 al descanso. A partir de ahí, a las extremeñas les bastó con no relajarse para sumar un nuevo triunfo.

Los 37 rebotes capturados por Hierros Díaz Miralvalle fueron clave para la victoria de un equipo que no empezó bien y que hasta el minuto 5 del primer cuarto fue a remolque de su rival. Unos reajustes defensivos permitieron la reacción de Miralvalle, que en la segunda mitad del cuarto firmó un parcial de 7-2 que colocaba el 14-9. Habían puesto la directa las extremeñas, que ahogaron por completo el juego interior de las canarias. Tenerife solo conseguía anotar desde el exterior, pero no era suficiente. Sin segundas opciones y con un rival que corría mucho más y se mostraba muy acertado en la pintura, las visitantes encajaban un parcial de 21-8 que dejaba el partido prácticamente sentenciado al descanso (35-17).

No es que la distancia fuese insalvable, pero Hierros Díaz Miralvalle Plasencia supo manejarla a la perfección. A las extremeñas les bastó con mantener la presión defensiva para no dar vida a su rival, que seguía atascado en sus ataques. Cierto es que ahora también las extremeñas tenían problemas para encarar el aro contrario, pero aún así tuvieron un cuarto plácido, en el que el rival no dio nunca señales de poder remontar. Tampoco lo hizo en los últimos diez minutos, en los que las defensas se impusieron y la igualdad fue máxima, lo que mantuvo la ventaja de las locales, que se anotaban así el triunfo.