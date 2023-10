Julio Cobos, técnico del Cacereño: "Algo estamos haciendo mal, yo el primero"

«La valoración es muy negativa porque hemos perdido. Llevamos muchísimas jornadas sin ganar y además dando una sensación de mucha fragilidad. Nos han tirado cuatro veces a puerta y nos han hecho tres goles». Julio Cobos, entrenador del Cacereño, hacía esta interpretación en el postpartido perdido ante el Guadalajara (1-3). Del mismo modo, recalcó que «no se trata de señalar. Algo estamos haciendo mal, el primero yo. No entramos bien a los partidos».

«En las primeras cuatro jornadas no encajamos, y ahora con cualquier situación son capaces de hacerte peligro. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo por hacer, apretar los dientes y tirar hacia adelante». El técnico del CPC no escondió su preocupación por el momento por el que pasa su equipo. «Puedes remontar un día, puedes empatar como hicimos el domingo anterior, pero lo normal es que cuando se te pone un equipo 0-2 o 2-0 va a ser muy complicado. Esto nos ha pasado ante el Guadalajara. Además, es algo que habíamos hablado e intentado que no sucediera y que no nos tengan que dar dos tortazos para despertarnos, pero ha vuelto a pasar», incidió el entrenador sobre esos nefastos inicios verdes.

«En el 0-1, con una simple pared se nos presentan delante de Robador y el segundo un tiro que da en el poste y le viene el rechace.Estamos en ese momento en el que todo lo que puede salir mal te sale mal. Hemos tenido para hacer el 2-2 con un cabezazo de Karim y a continuación nos han metido el 1-3. Tenemos que mejorar defensivamente, no encajar y seguir intentando mejorar también en lo ofensivo», analizó.

«Nos cuesta mucho más en casa que fuera, por lo que estoy percibiendo», asumió Julio Cobos, que añadió que «jugamos atenazados. Hasta que no nos han metido no reaccionamos», dijo también el de Valdehornillos.