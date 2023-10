El Hernán Cortés, club de la Primera extremeña, se medirá al histórico Betis en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, después del sorteo de este martes en el salón Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol. El duelo, a partido único, se disputará en el Francisco de la Hera de Almendralejo entre los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Los jugadores, directivos y escolares que se encontraban en la Casa de Cultura de la población de Vegas Altas, de poco menos de 1000 habitantes, expresaron su alegría. Sin duda se trataba de uno de los equipos preferidos (puede que el que más), junto a Athletic de Bilbao, Valencia o Sevilla. El Betis es ahora octavo.

Mientras, el Azuaga, de Tercera Federación, jugará su eliminatoria ante un Segunda División, el Cartagena. El equipo extremeño ha tenido suerte de poder enfrentarse a un club de la categoría de plata, en la que el cuadro cartagenero es último clasificado. Será entre el 1 y el 2 de noviembre.

Álvaro Clausí, capitán del Cacereño y ex del Cacereño, fue la 'mano inocente' en el sorteo con equipos en los que entraban los de Segunda Federación para jugar ante otro de Segunda División. El único que salió en este apartado, el Llerenense, se medirá al Leganés, segundo clasificado y revelación en la categoría de plata. Como curiosidad, ambos son los equipos favoritos del laureado marchador Álvaro Martín, doble campeón de Europa este verano.

Al Cacereño y al Villanovense les tocaban, pues, jugar ante equipos de Primera Federación. Seguía Clausí sacando bolas. Al Villanovense le tocó en suerte el Ibiza, como local, ante un equipo que es tercero en Primera Federación.

El Cacereño, último en salir en el sorteo entre los extremeños, recibirá a otro club de Primera Federación, el histórico Castellón, destacado líder con un balance impresionante 22 puntos, con siete triunfos y un empate.

Hernán Cortés-Betis

En el Hernán Cortés todo era alegría nada más conocer el rival de la Copa del Rey, un hito histórico para este modesto club de la Primera División Extremeña. El Real Betis, rival de los cortesinos, ha sido lo más parecido al premio gordo de la lotería que ha visto últimamente la localidad. Uno de los jugadores del club es Joaquín Escudero, quien ha mostrado su "alegría inmensa" por el hecho de que haya sido el Real Betis el equipo que les ha tocado en el sorteo. "Es un momento para que disfrute el pueblo porque nos lo merecemos después de tantas eliminatorias previas, así que lo vamos a disfrutar al máximo", ha dicho el centrocampista de 27 años natural de Ruecas.

A eso ha añadido que el año pasado se quedó con la miel en los labios al no poder jugar Copa del Rey con el Santa Amalia, club en el que militó, por lo que tenía esa espina clavada. "Gracias al Hernán Cortés tengo ahora este premio y lo voy a disfrutar", ha añadido al respecto sin esconder que su preferencia era el Betis. "Cuando he visto salir la bola no me lo creía, tengo claro que le pediré la camiseta a Isco, aunque imagino que mis compañeros querrán lo mismo".

Antonia Blázquez, joven directiva del club cortesino, tampoco escondía su alegría por vivir un momento tan especial como este. "La alegría que sentimos ahora mismo es inmensa porque el Betis era uno de los equipos que queríamos que nos tocara", ha dicho. Además, ha añadido que los motivos se deben fundamentalmente a la cercanía de la capital hispalense a Almendralejo, lugar en el que salvo sorpresa mayúscula se disputará la eliminatoria. "Allí podremos meter a mucha más gente", dice.

Cacereño-Castellón

El equipo de Julio Cobos se medirá a uno de los equipos con más cartel de la Primera Federación, siendo líder indiscutido e indiscutible, con un triunfo no hace mucho muy claro ante el Mérida, único representante extremeño en la categoría (5-1). "Es un equipo con muchos jugadores reconocidos y de nivel. Le echas un ojo y ves que es uno de los rivales más atractivos que podíamos tener, incluso más que bastantes de Segunda. Tiene futbolistas precisamente de Segunda", ha valorado Francis Bordallo, director deportivo del CPC.

"Nosotros tenemos que pensar que vamos a disfrutar de esta competitición por cuarto año consecutivo, todas ellas con Julio Cobos. Es un torneo que no te lo regalan, que lo juegas por haber hecho buenas temporadas. No sé si de Segunda para abajo hay más casos como el nuestro", agregó.

Bordallo dice que, pese a la que situación en liga hace que lo realmente importante esté en esta competición, el equipo disputará "para intentar ganar" al Castellón al tiempo que recordó que la pasada temporada el peor momento llegó tras acabarse el ciclo copero. "Siempre se juega para ganar". Además, recalcó, "esto hay que disfrutarlo un año más porque no es un regalo. Lo vamos a pelear", subrayó.

Villanovense-Ibiza

El Villanovense se medirá al Ibiza en esta primera ronda de la Copa del Rey, un rival que desde luego no ha suscitado una gran expectación en Villanueva de la Serena, pero que en el club si ven como una importante oportunidad para sobrepasar esta ronda y poder enfrentarse después a un equipo de Primera División. Así lo esgrime el presidente del club serón, Javier Nieto, quien no esconde que el hecho de estar en el sorteo ya es un "privilegio y orgullo" porque a juicio del mandamás del club "no es nada fácil".

Sobre el rival, Nieto destaca que "es un rival a tener en cuenta porque tiene un proyecto muy ambicioso para volver al fútbol profesional y es uno de los más potentes de Primera Federación", a lo que añade que en el club hay "mucha ilusión por pasar la eliminatoria".

Asimismo, destaca que al jugar en casa el equipo tiene que demostrar que esta eliminatoria es importante, por lo que espera que el público responda y llene el estadio. "A nosotros nos tiene que ilusionar poder ganar al Ibiza, aunque sabemos que son un gran equipo, pero seguro que en casa daremos guerra", pronostica.

Azuaga-Cartagena

El Azuaga jugará su primera ronda de la Copa del Rey ante el Cartagena, equipo que actualmente milita en Segunda División y que es último de la tabla clasificatoria. El conjunto azuagueño tenía un 25% de posibilidades de que le tocara un equipo de Primera División, pero la suerte le fue esquiva. Tampoco el Cartagena es de los equipos que ofrezcan un mayor tirón mediático, aunque dentro de la plantilla saben que cualquier encuentro ante un equipo de fútbol profesional “es para disfrutarlo”.

David Blanco, presidente del club, valora positivamente el sorteo. “Lo importante es que vamos a jugar la Copa del Rey ante un gran equipo. La idea es poder sorprenderles y, por qué no, pasar la eliminatoria".

El Azuaga mantiene la esperanza de poder jugar ese partido de Copa en su estadio. El Municipal de Azuaga tiene algunos detalles que no cumplen con la normativa, especialmente en cuestiones de iluminación para la televisión, pero considera que puede que el encuentro no sea televisado o sea dispute de día. No obstante, será este jueves cuando dos emisarios de la Federación Española viajen hasta Azuaga para revisar las instalaciones del municipal y decidir si se puede jugar allí el encuentro.

En caso de que no pudieran jugar en Azuaga, queda descartada la idea de hacerlo en Almendralejo, ya que el Francisco de la Hera albergará el partido del Hernán Cortés-Real Betis y, tras el cambio de césped, no se pueden jugar dos partidos tan seguidos en esta superficie.

Llerenense-Leganés

Al Llerenense le ha tocado jugar contra el Leganés, de Segunda División, equipo que está haciendo un gran campeonato y va segundo en la clasificación, ahora mismo en puesto de ascenso directo. Teniendo en cuenta que al Llerenense no podía tocarle un Primera, el resultado del sorteo ha gustado.

El club tiene el problema de saber dónde jugar el partido. De momento, gana con fuerza la opción de jugar el partido de Copa en Don Benito, una vez que las instalaciones del estadio Fernando Robina no cumplen con las exigidas por la Federación Española de Fútbol. El Llerenense había sondeado las opciones de jugar en el Nuevo Vivero de Badajoz o en el Francisco de la Hera de Almendralejo. Según ha sabido este periódico, el Badajoz le exigía más de un 30% del aforo para su club, mientras el Extremadura también un 10%. El Don Benito no le pediría nada a cambio.

En lo deportivo, el rival es bastante complejo para pasar la eliminatoria, pero el hecho de jugar sin complejos, como lo hace el Llerenense en liga, y teniendo en cuenta la ilusión de la Copa, no se descarta nada.