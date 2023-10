El escalador de Cabezuela del Valle Javi Cano lo ha vuelto a hacer. Sumó el extremeño de 33 años su cuarto título de la Copa de España de Dificultad, tercero consecutivo, tras la prueba celebrada en la localidad catalana de Vilanova i la Geltrú.

Cano no decepciona nunca y sigue engordando uno de los mejores historiales deportivos extremeños, ya que también ha sido una vez campeón nacional de búlder. En el caso de este año, ha ganado en Getafe y Vilanova y sido segundo en Torrejón de Ardoz después de protagonizar demostraciones espectaculares. Con un 38+ aseguraba la medalla y el liderato de manera incontestable, con 2805 puntos en la clasificación general, por 2040 del valenciano Raúl Escribano.

Mientras tanto, en la categoría absoluta femenina Antía Freixas ha sido octava, con1.160 puntos. En sub-18 Jorge Veiga ha sido segundo (2150 puntos), en sub-16 Lucas Pérez tercero (1910) y en la sub-14 Gonzalo Escudero ha sido segundo, con 2185 puntos.

Los muros de Indoorwall Vilanova han sido el escenario escogido por B3Sportainment e Indoorwall, que junto a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, organizan el Circuito nacional de la Copa de España y que en la cita catalana se ha decidido el título de la temporada 2023.

La participación de la tercera prueba de Copa de España, que contaba con un concurso en la que las categorías juveniles vuelven a ser las más numerosas, ya que se acercaba a los 150 jóvenes escaladores y escaladoras. La categoría absoluta terminaba de sumar los cerca de 30 participantes a una competición que se acerca a los 200 deportistas.

La III prueba de Copa de España, según informa la propia federación, arrancaba el sábado 15 de octubre con las primeras categorías juveniles. La categoría sub 14, sub 16 y sub 18 pelearon por el pase a las finales en una clasificatorias que daban comienzo a primeras horas de la mañana. Las finales se comenzaban a disputar en la mañana del domingo. La primera categoría en desvelar el título de la temporada sería la sub 14 con victoria en Vilanova para Paula Hernández y Eñaut Uson. En la categoría sub 16 la victoria ha sido para para Júlia Benach y Chabier Velilla. En la categoría sub 18 la escaladora Laia Taulats lograba la victoria en los muros de Indoorwall Vilanova junto a Eloi Lorente.

El 11 y 12 de noviembre se disputará el Campeonato España de Bloque y Velocidad en Cáceres.