En 2016, Karim Benzema acusaba a Didier Deschamps de haberse plegado "a la presión de una parte racista de Francia, donde un partido extremista (Le Pen) ha llegado a la segunda ronda en las dos últimas elecciones". El seleccionador francés tomó la decisión de apartar al nueve, por aquel entonces del Real Madrid, tras el 'caso Valbuena', que le condenó por un chantaje sexual a Mathieu Valbuena, su excompañero en los 'Bleus'.

Es uno de los capítulos más importantes y explica la tortuosa relación del Balón de Oro con su país de nacimiento. Un vínculo totalmente roto con la declaración el martes de Gérald Darmain (Renaissance, el partido del presidente Macron), ministro de Interior de Francia, quien acusó al actual jugador del Al-Ittihad de tener "vínculos notorios, como todos sabemos, con los Hermanos Musulmanes. Una hidra que genera una atmósfera yihadista".

Retirada de la nacionalidad y el Balón de Oro

Lejos de ser un comentario aislado, Valérie Boyer, senadora de Les Républicains (el equivalente al Partido Popular), lanzaba un comunicado este miércoles a través del que pedía la retirada de la nacionalidad francesa de Benzema, nacido en Lyon, aunque de ascendencia argelina.

"Si las declaraciones del Ministro del Interior son ciertas, debemos considerar sanciones contra Karim Benzema. Una inicialmente simbólica sería retirarle el Balón de Oro. Por último, debemos solicitar la pérdida de la nacionalidad. No podemos aceptar que un doble nacionalizado francés, conocido internacionalmente, pueda deshonrar e incluso traicionar a su país de esta manera", aseguraba la senadora, quien protagonizó en el pasado una polémica reunión con el dictador sirio Bachar Al-Assad.

El cambio contracultural de Karim Benzema ha sido total. Hace un año recogía el galardón que Boyer pide que le quiten. Un merecido Balón de Oro tras la mágica Champions del Real Madrid de la 2021/2022. El francés marcó 42 goles en 44 partidos. "Es el sueño de todo niño. Tiene mucho trabajo y también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. No me vine abajo, seguí trabajando. Estoy orgulloso de mi carrera", reivindicaba el ariete galo.

Los continuos problemas de Benzema en la selección

Sin nadie por encima, tras recibir el galardón que concede la revista 'France Football', Deschamps, pese a los encontronazos del pasado, no podía dejarle fuera de la lista de convocados para el Mundial de Qatar. Era su gran redención después de haberse perdido la cita de Rusia. Y la última oportunidad para afrontar en plenas condiciones -con 34 años- la gran cita internacional.

Tras un largo intento fallido de sobreponerse a lesiones musculares, en el que se insinuó que se había reservado con el Real Madrid, Francia anunció que no podría disputar el Mundial. Aquella decisión fue controvertida. Para Deschamps, que caería en la final frente a Argentina, resultó un alivio, porque consideraba a Karim como un elemento que alteraba el orden del vestuario.

Preguntado tiempo después sobre si Benzema debió quedarse unos días más hasta tener un diagnóstico firme de su lesión, el seleccionador señaló: "Es un insulto que diga eso. Solo hay una verdad y Karim lo sabe bien. Se incorporó tras un periodo de semi inactividad en su club. Le hicimos una resonancia y remitimos los resultados a un médico suyo en Madrid que también le dio su opinión". Benzema no tardó en responder y le llamó "mentiroso", acompañando su mensaje con el 'emoji' de un payaso.

"Arabia Saudí es el país musulmán en el que quiero estar"

En verano de este año, el francés decidió finalizar su etapa con el Real Madrid. Lo hizo a escondidas y mintiendo a sus compañeros. Fue uno de los grandes nombres que se marchó a Arabia Saudí. Pero en su caso, más allá de lo que pudiera ofrecerle económicamente el Al-Ittihad (200 millones), había un componente social y cultural.

"Soy musulmán y es un país musulmán. Siempre he querido vivir aquí. Ya he estado en Arabia Saudí y me siento bien allí. Lo más importante es que es un país musulmán, querido y hermoso. Cuando hablé con mi familia del fichaje se pusieron muy contentos. Aquí estoy, justo donde quiero estar", reivindicó en su presentación, concebida como un gran acto de propaganda.

Tras la guerra entre Hamás e Israel, Benzema se manifestó en redes sociales. “Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños”, defendió. Su opinión fue respondida, entre otros, por el israelí Dudu Aouate, que llamó al jugador francés "hijo de puta" en cinco idiomas.

Argelia, "el país de mis padres y de mi corazón"

Después de ser excluido de la convocatoria para el Mundial, Benzema puso fin a su etapa con Francia: "Hice el esfuerzo que fue necesario. Estoy orgulloso de ello. Escribí mi historia y la nuestra termina". Era el gran hilo conductor que todavía tenía con un país que ahora le da la espalda y que le tacha de "terrorista" en boca de sus autoridades. La percepción de Benzema en Francia es distinta a la que se tiene de él como jugador del Real Madrid.

En un entorno polarizado, su salida a Arabia Saudí generó rechazo. Además, se considera que Karim tiene influencia en los jóvenes de las 'banlieues' como en las que se crio. Allí, la situación de desarraigo es mayor. En 2019, el futbolista llevó al máximo su relación con la selección francesa. "Si crees que he terminado, déjame jugar en uno de los países para los que soy elegible y ya veremos", le espetó a Noël Le Graët, técnico de los 'Bleus', aludiendo a Argelia, "el país de mis padres y de mi corazón".

Pero, ¿puede perder Benzema la nacionalidad como pretende Valérie Boyer? En los documentos públicos de la administración francesa, para ser revocada esta condición, una persona debe cumplir tres condiciones: tener la nacionalidad de otro estado, "comportarse como un ciudadano de ese estado" y haber "cometido delitos" contra los intereses de Francia.

¿Puede perder la nacionalidad Karim Benzema?

La primera condición sí se aplicaría sobre Benzema, pero las dos siguientes deberían justificarse. Además, en última instancia, "debe ser adoptada la decisión por decreto previo del Consejo de Estado" o directamente "por decreto del Consejo de Ministros". Según informa el medio francés 'BFMTV', el Ministerio del Interior de Francia refuerza las palabras de Gérald Darmanin.

Desde la institución ven "una deriva de las posiciones de Karim Benzema hacia un Islam duro y riguroso, característico de la ideología de los Hermanos Musulmanes", aunque reconocen que "esta postura no está sujeta a ninguna acción judicial". Para respaldar las acusaciones, el ministerio afirma que el jugador no cantó la 'Marsellesa' en las últimas convocatorias y habla de "proselitismo sobre cultos musulmanes como el ayuno, la oración o la peregrinación a La Meca".

Por último, desde el gobierno galo hablan del "apoyo público" a una publicación de Khabib Nurmagomedov, luchador ruso de MMA, en la que éste denuncia la publicación de una caricatura del profeta Mahoma en la prensa francesa, afirmando que "no se puede dañar a Mohamed y su memoria". También deseaba "que Alá castigue a todos aquellos que intentan deshonrar a su profeta". Argumentos suficientes para señalar la vinculación de un jugador, hasta hace unos meses, héroe en Occidente y Balón de Oro, dos condiciones cuestionadas por las autoridades de su país de nacimiento.