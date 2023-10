Jenni Hermoso vuelve a la selección española. En la segunda convocatoria de Montse Tomé, la entrenadora ovetense volvió a dar la sorpresa convocando a la delantera para los partidos contra Italia y Suiza de la Nations League. Hermoso, que no viste la zamarra de España desde la final del Mundial, volverá al vestuario con sus compañeras. La madrileña, que está inmersa en el proceso judicial del Caso Rubiales tras recibir un beso no consentido por parte del ex presidente de la Federación Española de Fútbol, se reencontrará con sus compañeras y con una estructura federativa más segura tras la salida de los hombres fuertes de la directiva del ex mandatario.

✈️ Ambos duelos se disputarán a domicilio.#JugarLucharyGanar pic.twitter.com/VDKGjhTE1X — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 18 de octubre de 2023 Jenni Hermoso se ha visto en el foco mediático desde que recibió un beso no consentido en la boca por parte del por entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la ceremonia de premios del Mundial. Las acciones judiciales retrasaron la llegada de Jenni a México, pero finalmente pudo disputar los primeros partidos. Ahora, volverá a España para jugar con la selección. Una llamada que no recibió en la primera convocatoria de Tomé como seleccionadora y que levantó ampollas. Tomé explicó ante los medios que esta medida atendía a la intención de proteger a la jugadora, algo que la propia Jenni replicó en un comunicado: "¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", se preguntaba. Contactos esta última semana entre las partes y un ambiente mucho más seguro tras la salida de pesos pesados de la directiva de Rubiales han hecho posible su vuelta. "En cuanto a Jenni, comentar que sí hemos hablado con ella, tanto yo como gente de mi cuerpo técnico. En la anterior convocatoria di mi explicación de por qué y luego me puse en contacto con ella. No había ningún problema con ella, creímos que la mejor opción para ella y para nosotros era eso", comentó la seleccionadora. "La Federación está trabajando mucho en hacer los cambios necesarios. Jenni desde el Mundial había jugado poco y las decisiones las tomo como entrenadora y a nivel deportivo", añadió. Montse Tomé ha querido volver a contar con las mejores futbolistas españolas. La intención de la seleccionadora ha sido mantener el bloque de la primera convocatoria, aunque ha dado entrada a Jenni Hermoso, Salma Paralluelo y Esther González (las dos últimas ya recuperadas de sus respectivas lesiones). Las grandes ausencias de la lista siguen siendo Mapi León y Patri Guijarro. La de Palma ya comentó en una entrevista con El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, que las cosas seguían igual y que, de momento, no había motivos para volver. "En cuanto a Patri y Mapi, fueron en su día convocadas porque para nosotros eran las mejores. Nos trasladaron su opinión, que respetamos, y a partir de ahí no hemos sabido nada más. Respetamos su decisión. En la Federación se han hechos cambios y yo ya les he trasmitido por qué fueron convocadas. Queremos volver a pensar solo en fútbol", declaró Montse Tomé. Tampoco formó parte de la lista Alba Redondo, lesionada.