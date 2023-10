El Hernán Cortés, un equipo con mucho curro

Suena la alarma del despertador del móvil. Son las cinco de la mañana. Comienza un nuevo día. Esa es la rutina diaria de miles y miles de futbolistas que día a día deben compaginar sus trabajos con su gran pasión: el fútbol.

Un ejemplo es Enrique Márquez, jugador del Hernán Cortés que en unos días vivirá el momento más especial de su andadura futbolística. Como él, sus compañeros Carlos Delgado o Iván López, así como su entrenador, Felipe Gallego, dejarán aparcados por un día sus trabajos para convertirse en futbolistas profesionales para medirse al Real Betis en Copa del Rey. El escenario, el Francisco de la Hera de Almendralejo, hará de esta aventura copera el momento más especial de su camino futbolístico, un momento en el que serán once contra once y en el que «lo más normal es que gane el Betis», en palabras del entrenador del conjunto cortesino.

Volviendo a Enrique Márquez, gran artífice de la victoria en la ronda anterior ante el Sauzal gracias a sus dos goles, cuenta con orgullo cómo mucho de sus compañeros de trabajo ya bromean con él a ver si se le escapa alguna entrada para el partido. «Muchos me conocen y saben que será un día muy especial», cuenta este joven de 27 años natural de Valdehornillos. Él, como otros muchos, comenzó jugando en su pueblo y «ni en los mejores sueños» habría imaginado tener la oportunidad de vivir un momento como el que tendrá la oportunidad de vivir en unos 15 días. De hecho, reconoce que la espera se le va a hacer larga. Mientras tanto continuará con su trabajo en Agromillora, empresa dedicada a la producción y comercialización de árboles frutales y plantas de olivo.

Un caso parecido es el de Carlos Delgado. Este terapeuta ocupacional de Don Benito, a sus 25 años, lamenta que una lesión de rodilla le vaya a privar de vivir sobre el césped una cita tan especial, aunque reconoce que no le va a quitar el sueño no poder jugar. «Voy a disfrutarlo con todos mis compañeros, nada me va a privar de disfrutar al máximo esta experiencia», cuenta este joven que trabaja desde hace tres años en Plena Inclusión Don Benito mientras atiende a Mario, uno de los usuarios con los que trabaja habitualmente en el centro. Él tiene claro que uno de sus referentes en el Betis es Isco, por lo que espera que el equipo verdiblanco venga con todos los jugones posibles a Almendralejo, espeta mientras reconoce que su familia está disfrutando el momento tanto como él.

O Iván López, mientras corta el pelo a uno de sus clientes en su barbería de Santa Amalia (es natural de Valdehornillos), la cual regenta desde que tenía 18 años, bromea con la cantidad de peticiones de entradas de sus clientes. «No se habla de otra cosa estos días», cuenta Iván, que tiene entre sus clientes al dombenitense Pedro Porro, quien le mandó un mensaje de ánimo en la eliminatoria anterior ante el Sauzal.

Mientras tanto, este joven de 27 años aprovecha al máximo el tiempo para, en cuanto cierre su negocio a las siete de la tarde ir a entrenar junto a sus compañeros y junto a Carlos y Enrique, todos ya con el Betis en la cabeza. «Será difícil pensar en la liga», apostillan.

También lo vivirá de una manera especial el entrenador del equipo, Felipe Gallego, quien no para de pensar en el partido mientras cada mañana se desplaza hasta Villanueva de la Serena para trabajar en Correos. Este entrenador, natural de Santa Amalia, ha pasado por las filas de equipos como el propio club amaliense o el Castuera, además del Hernán Cortés en dos etapas. Es consciente de que este es el mejor momento de su carrera. "Lo que es el fútbol, cuando nos quedamos fuera del 'playoff' de ascenso a Tercera la pasada temporada parecía que había sido un mal año, pero mira ahora", rememora. Y es que Gallego es de esos técnicos que dan valor a las escasas alegrías que da el fútbol, un deporte mucho más dado a sinsabores, pero que en el Francisco de la Hera confluirán todos esos quebradeceros de cabeza durante años para arrojar un momento para el recuerdo: el partido de sus vidas.