Sandoval, al rescate del Mérida

Después de un arranque de competición con muchas bajas, «esta semana tenemos una convocatoria amplia», explicaba el entrenador del Mérida, David Rocha, en su comparecencia previa al partido de este domingo ante el Atlético de Madrid B. A pesar de esto, sigue manteniendo ausencias: a la conocida de Álvaro Juan, que ya ha comenzado la rehabilitación, se le suma el sancionado por acumulación de tarjetas Tomás Bourdal. De la enfermería todavía no sale Ismael Gutiérrez, aunque «ha mejorado mucho y la semana que viene entrará con el grupo». Y vuelve Diego Parras, que «aunque el otro día jugó unos minutos, no termina de sentirse bien y queremos ser muy cuidadosos para que no vuelva a recaer».

El Mérida no se decide y Rocha sigue por ahora en el banquillo Los que vuelven a la convocatoria son Escardó, que completó los entrenamientos del jueves y el viernes, y Beneit que lo hizo el viernes. Los dos apuntan a que tendrán minutos en la segunda parte, lo mismo que Iñaki Elejalde, quien ya mostró lo que puede aportar al equipo en los minutos que dispuso. Sin embargo, aunque «se encuentra bien, hay que tener mucho cuidado con él porque ha estado varios meses sin competir y no ha tenido pretemporada». El que «ha completado toda la semana sin problemas» ha sido Dani Sandoval, la principal baza a la que se aferra la parroquia emeritense. El máximo goleador la temporada pasada ya sabe lo que es marcar en esta y, ante las circunstancias actuales del equipo, de su inspiración depende en gran medida el éxito. Tras la derrota del pasado sábado, «el domingo fue un día duro, de cabezas bajas, porque todos tenían la misma sensación de que en el partido del Murcia habíamos merecido mucho más. Pero, después, muy bien. El entreno de hoy --por el viernes-- ha sido realmente bueno, la línea está siendo muy buena», por lo que Rocha entendía que «si somos capaces de mantener esa línea en los partidos, estaremos más cerca de ganar, como pasó el sábado». La experiencia del entrenador como jugador le dice que «cuando me venía un rival en una mala racha tenía prudencia porque al final cuando llevas varias semanas sin ganar, más pronto que tarde lleva a tocar hacerlo y al revés. Estoy convencido de que pronto va a llegar esa victoria que lo va a cambiar todo por lo que veo todos los días». Búsqueda del recambio para el banquillo Con respecto a la búsqueda del técnico para el banquillo emeritense, «todo sigue igual. Esta semana he estado también en alguna entrevista. Algunos de ellos nos han gustado y le ha gustado a la propiedad. Algunos, por diferentes motivos, al final no han podido venir y seguimos con la búsqueda». Con algún candidato «estamos teniendo conversaciones mucho más avanzadas pero, como os dije, al final creo que es importante que esta decisión se tome estando cien por cien convencido de que el que venga es el entrenador adecuado y este tiene que tener la mente abierta y adaptarse a la metodología que el club quiere implantar, pero que también tenga personalidad y cierto caché para que el día que esté abajo, el jugador vea a una persona que sepa de qué va la película y que imponga ese respeto». A pesar de que la llamada metodología que quiere imponer el club pueda parecer que echa para atrás, Rocha defiende que «con los entrenadores que hablamos, todos lo ven como algo muy normal y razonable. Yo llevo tres semanas y a mí la idea que tiene Mark me ha facilitado mucho el trabajo, sobre todo en cuanto a la parcela física, que es donde más hincapié pone. Incluso algún entrenador con el que hemos hablado y que ha estado en clubs y cuerpos técnicos de superior categoría, nos dice que eso que queremos hacer nosotros es lo que se está haciendo en muchos equipos de Primera», lo cual consisten en «individualizar un poco la preparación física del jugador, para que vaya en la mejora del colectivo».