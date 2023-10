El Cacereño, sin defensa en casa

El Cacereño no carbura y la zozobra se atisba, se palpa. El tercer tropiezo consecutivo en casa, en esta ocasión ante el Ursaria (2-3), evidencia la crisis verde como local. La credibilidad del equipo de Julio Cobos sigue en cuestión. Las dudas acechan y el decano no tiene crédito, y es que el sistema falla. En defensa, de nuevo, el equipo hizo aguas, como el tiempo. Yel público ya puso en cuestión al entrenador con una palmaria pitada al final del duelo. El CPC no funciona.

El Ursaria, un club atípico nacido al calor de las criptomonedas y que ha escalado peldaños con rapidez desde su asunción del modesto La Latina hace solamente cinco años, hizo una demostración de practicidad tremenda. Se fue de Cáceres con los puntos y con el ego subido ante un rival que presenta síntomas de enfermedad evidente.

Cobos volvió a prescindir de dos de sus soldados del inicio de temporada, los defensas Bruno y Piri, para poner en liza tres centrales, con Iván Martínez ejerciendo de lateral derecho al final. También postergó a Jorge Barba, pero incluyó a cuatro futbolistas nítidos de apuesta de ataque:Fran Viñuela, Diego Díaz, Tellechea e Iván Fernández. Sin embargo, el resultado fue justamente el menos esperado.

Todo se inició de la peor manera. El error grosero de Lobato dejó a Christian Díaz solo para hacer el 0-1. Esta película ya se había visto en el Príncipe Felipe. Tocaba subir la empinada cuesta de nuevo.

El partido, marcado por el viento y la lluvia, se instaló en el temor local y la confianza madrileña. Lo intentaban Viñuela, sobre todo, y Diego Díaz, pero no con demasiada convicción. El duelo se parecía mucho al de hace 15 días ante el Guadalajara. En la grada también se notaba en un escenario nada cristalino.

Para abundar en el ‘deja vu’, en una contra del Ursaria, una carrera increíble de Christian Díaz acabó con el nuevo gol visitante (0-2, min. 28). Qué jugadón de un jugadorazo. Nada que objetar.

Diego Díaz estuvo cerca del 1-2, pero se encontró con la mano salvadora del meta visitante Quintela. Ni por esas.

El Cacereño, tirando de corazón, lo intentaba siempre. Viñuela, el mejor, tuvo premio con el 1-2 tras lanzamiento de Iván Fernández de zurda. Quedaba margen tras el descanso.

El gol clave

Sin embargo, otra llegada, otro gol madrileño nada más empezar el segundo acto, fue un golpe letal en la línea de flotación verde. Posible falta sobre Martínez y el centro que acaba en la red impulsado por Jacobo.

Iván Fernández falló ante la meta rival de manera insospechada. Con Barba y Plá dentro, tocaba darlo todo.

El Cacereño lo tenía especialmente complicado. Tocaba hacer el milagro. La tuvo Serrano, pero tapó Quintela. El partido moría entre el desasosiego de la grada y la impotencia de los futbolistas. La pitada final fue más que sonora para el equipo, en especial para el técnico, que vive sus peores momentos en el Príncipe Felipe.

El gol de Lolo Plá en los estertores no sirvió. Hubo incluso opciones para conseguir algún punto. El final fue realmente esperpéntico. Esto hay que cambiarlo definitivamente. No está en la UCI, pero sí enfermo. Y todo equipo empieza a estar sano por su trabajo defensivo. Caer tres partidos encasa seguidos es no tener defensa.