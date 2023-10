Cáceres Patrimonio: Heridas por debajo del maquillaje en Ourense

La derrota del Cáceres Patrimonio de laHumanidad en la pista del Ourense (73-61) dejó algunas heridas. Ir casi 30 puntos abajo en el tercer cuarto no se olvida fácilmente, por mucho que en el último el equipo verdinegro llegase a acercarse a siete. Su propio entrenador, Roberto Blanco, criticó abiertamente la actuación de sus jugadores. «Es complicado hacer un análisis de un partido en el que solo has jugado diez minutos. Veníamos a competir contra el líder, con un público que aprieta mucho, no pensábamos que iba a pasar esto. Nos hemos equivocado de pleno con la toma de decisiones», comentó minutos después del choque.

«No hemos sido capaces de cerrar nuestro aro y de correr. Hemos sido arrollados durante 30 minutos. Lo hemos intentado solucionar de manera individual, rompiendo los sistemas. Está claro que el mensaje de esta semana para preparar el partido no ha calado. Ha sido un quiero y no puedo. El Ourense se ha sentido muy cómodo, con situaciones realmente fáciles», explicó. Blanco calificó los tres primeros cuartos como «nefastos» y consideró que «desmerecen lo que es este equipo y este club». No tiene demasiado margen para pensar en el siguiente choque, que será este miércoles ante el Rioverde Clavijo (Multiusos, 20.45 horas). Será una cita «importante», según el técnico, ante otro de los teóricos contendientes en la lucha por la permanencia. El conjunto de Logroño disputará este domingo su partido de la cuarta jornada frente al Hestia Menorca en su pabellón. «Hay que trabajar y espero que nuestra gente nos apoye tanto como lo ha hecho aquí la afición del Ourense hoy», concluyó. El Cáceres se vio claramente lastrado por la pobre actuación de varios de sus jugadores determinantes, empezando por Hansel Atencia, que no llegó a anotar un solo punto en los 20 minutos que disputó. Con él en pista el balance a favor del Ourense fue de +28. También escasas las aportaciones de otros tres hombres que salieron en el quinteto titular: Gael Bonilla (2 puntos en 19 minutos), Juanjo Santana (en blanco con 0/6 en tiros de campo) y Vidas Cepukaitis (también cero puntos en 8:43, de nuevo cargado de faltas rápido). Autocrítica local Es curioso porque el entrenador del Ourense, también acabó enfadado, en su caso por haber perdido buena parte de la ventaja en el último cuarto. «No quiero que seamos ese tipo de equipo autocomplaciente y lo he transmitido a jugadores. Nos hemos relajado, pensando en que estaba todo el trabajo hecho», lamentó Félix Alonso, que llegó a decir que «podíamos haber tenido un susto». Sí que elogió a los suyos por sus «tres primeros cuartos sobresalientes, con un nivel defensivo increíble».