Mérida, la hora de transformar las sensaciones en los resultados

La décima jornada de liga en el grupo 2 de Primera Federación se va a cerrar con la visita del Mérida este domingo (20.00 horas) al Atlético de Madrid B.

La intención del equipo de David Rocha es convertir las buenas sensaciones de la semana pasada en puntos para cortar la mala racha de seis derrotas consecutivas que los ha llevado a marcar el descenso a dos puntos de la salvación: «creo que el partido del Murcia, pese a haber perdido, nos sirvió muy mucho para crecer como equipo y darnos cuenta de que, si estamos a ese nivel de cuidar el detalle al mínimo, vamos a estar más cerca de ganar y de competirle a cualquier equipo». Tras esta explicación, afirma que «vamos muy mentalizados y confiados de que va a ser el día en el que vamos a dejar atrás esta mala racha». Para conseguirlo, entiende como clave que «no nos penalicen los errores, el otro día nos equivocamos una vez en todo el partido y fue para dentro, y luego tener esa pizca de fortuna que siempre está en el fútbol».

Mantiene las bajas por lesión de Álvaro Juan e Ismael Gutiérrez, a la que se le suma la de Diego Parras, cuyas molestias le impiden entrar en dos convocatorias seguidas. Tampoco estará Tomás Bourdal por acumulación de tarjetas.

Los que han entrado en la lista han sido Escardó, Beneit y Elejalde. Los tres todavía no están en su mejor momento físico, pero ayudarán al equipo los minutos que sean necesarios. El que está perfectamente recuperado tras completar una semana entera de entrenamientos con normalidad es Dani Sandoval. Estas circunstancias «nos da una convocatoria más amplia», seguramente la de más efectivos del primer equipo de la temporada, pues también vuelve Busi tras su sanción.

POSIBILIDADES

Así pues, en línea defensiva solo se prevé la entrada de Elo por el sancionado Bourdal en el eje de la zaga. En el doble pivote, teniendo en cuenta que Beneit llega entre algodones, lo normal es que repitan la pareja de Acosta con Ben Hamed que tan buenas sensaciones dieron la semana pasada.

En las posiciones ofensivas, Sandoval podría recuperar la titularidad en la banda izquierda, con Akito por dentro y Chuma en punta. La mayor duda está en la banda derecha, ya que Busi y Padilla están en un buen tono físico.

Rocha define al Atlético B como «un filial de chicos elegidos y tiene características que muchas veces no parece un filial. Compite muy bien, siempre ordenados, es difícil pillarles, no se complican en exceso cuando no lo ven claro y tiene jugadores determinantes de calidad, muy rápidos y muy dinámicos que te pueden hacer pasar un mal rato». Espera el técnico que «en defensa nos va a exigir mucho más» que el Real Murcia, «pero, aunque tienen esos puntos fuertes de juventud, desparpajo y verticalidad, al final también cometen errores de equipo joven y nosotros, en ese sentido, queremos hacerles daño. También vamos a tener nuestras opciones seguro».

El equipo de Luis García Tevenet, recién ascendido, es octavo con 12 puntos. Tras dos victorias consecutivas, cayó derrotado la semana pasada (2-0) en Castalia. No podrá contar con el sancionado Marco Moreno. Tevenet ve al Mérida como «un equipo con buenos jugadores que seguro que nos podrá las cosas muy complicadas» y entiende que la clave es «mostrarnos fieles a lo que venimos haciendo. Este equipo se demuestra continuamente que la competencia que tenemos dentro del vestuario hay que aprovecharlo».

Se había querido organizar un autobús para presenciar el choque, el alto precio puesto por el Atlético de las entradas, 20 euros para todas las edades, ha provocado que se cancele.