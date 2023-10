Julio Cobos, técnico del Cacereño: "Es un momento complicado, pero esto es fútbol"

Julio Cobos asume que el Cacereño y él mismo, como técnico, no dan con la tecla, especialmente en casa. Después del 2-3 ante el Ursaria del sábado en el Príncipe Felipe, reconoció que es un «momento complicado, pero esto es fútbol». Del mismo modo, apuntó que sus futbolistas estaban «hundidos» tras perder.

«Se nos está resistiendo la victoria en nuestro estadio. Tan sólo le hemos ganado al Navalcarnero en la primera jornada. Veníamos de ganar fuera, pero donde se nos está atragantando la liga es en casa. Los resultados no están siendo lo que esperamos», advirtió Cobos.

El técnico verde incidió en que sus futbolistas no había hecho un mal partido. «Hemos salido bien, pero cometemos errores que nos penalizan muchísimo. Las dos primeras veces que los cometemos son dos goles. La reacción del equipo ha sido buena, a pesar de que el resultado era contrario. Ha intentado mirar hacia adelante, creado ocasiones, hemos rematado muchas veces en estrategia, pero también nos ha costado meter gol», lamentó en su análisis Cobos.

“Nos hemos ido con un 1-2 al descanso y hemos hablado en el vestuario de no cometer más errores y de seguir con la misma línea con la que hemos terminado: jugando con los extremos, poner balones, llegar al remate y jugar entre líneas, que hemos hecho bien en el primer tiempo con Iván (Fernández)», aseguró.

El entrenador concretó que «en el primer minuto te meten el 1-3. Hay una falta suya muy clara de su delantero, no la pitan y termina la jugada en gol. Con el 1-3 te cuesta mucho. Lo hemos intentado Los cambios entran en un momento difícil y es complicado que sumen. Al final pierdes un partido en el que el equipo está bien, pero encajando tantos goles es difícil que ganes el partido. Hay que cerrar la portería». dijo.

Contundencia

«Hay que ser mucho más expeditivo. No podemos cometer estos errores. Si queremos vivir un año medianamente bien… estas cosas no pueden pasar. En el fútbol muchas veces dos y dos no son cuatro, que puedes trabajar bien, pero te metes en una dinámica y se atraganta. Se nos están atragantando los partidos en casa y tenemos que dar un paso adelante. Son jugadores jóvenes que les puede pesar un poco más, pero también los hay con experiencia que saben de qué va esto. Si no damos ese paso adelante será un año complicado». Cobos también apuntó que «estoy enfadado. Los veo trabajar todos los días, y muy bien. Son intensos y están muy metidos, pero en los partidos nos está costando. Me canso, pero ellos también se cansan. Los primeros que sufren son ellos, están hundidos ahora mismo porque saben que ésta era una ocasión muy buena».

¿Cómo se puede mejorar?. Cobos lo explica: “Antes no encajábamos goles, pero había una pega: que no se metían. Trabajábamos y trabajamos el tema defensivo ahora, pero no dejo de pensar y tenemos que darle una vuelta más. No nos está dando resultado lo que hacemos. Tenemos que salir más concentrados, hacer faltas tácticas… fútbol. Hay que trabajar más”

Cuestionado sobre si es su peor momento, apuntó: “Es complicado. La gente está trabajando bien y debemos seguir en esa línea. No es que sea el momento más difícil. Afortunadamente llevo aquí cuatro años y lo que llevamos esta temporada. Siempre he dicho que en estos cuatro años hemos vivido muy bien y hemos conseguido objetivos y hemos visto pasar muy buenos equipos por aquí, pero que esto puede llegar: momentos malos en los que las cosas no salen tan bien y a lo mejor te metes en una mala dinámica y hay que apretar mucho más los dientes. Ahora estamos en ese mal momento. Si ganas hoy el partido te metes ahí y lo ves de otra manera, pero no acabamos de enganchar. Era muy importante haber conseguido la victoria lo primero porque era en casa y aquí se nos está atragantando más de la cuenta y lo segundo por ganar dos partidos seguidos y mirar para otro sitio. Es un momento complicado, pero esto es el fútbol. Contra esto hay que tratar de arreglarlo y no cometer más problemas”.