El Cáceres se enfrenta al Clavijo huyendo de urgencias tempranas

La redención para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad tras una noche negra está este miércoles en el Multiusos ante el Rioverde Clavijo (20.45 horas). Indudablemente la sombra de lo ocurrido el pasado viernes en la pista del Ourense estará presente porque aunque la derrota tuvo dígitos moderados (73-61), durante tres cuartos del choque el juego de los verdinegros fue poco menos que desalentador.

Todo se olvidará si el conjunto de Roberto Blanco, como sucedió en la tercera jornada ante el Melilla, se deshace --si es posible con holgura-- de un rival ‘de los de su liga’, señalado para luchar por no descender a la LEBPlata, que es de donde precisamente procedente del equipo de Logroño.

Con 1-3 en la clasificación, la situación no es preocupante para el Cáceres, pero en un abrir y cerrar de ojos puede serlo. En un breve lapso jugará dos encuentros, el de Clavijo y el del próximo domingo en la pista del Tizona Burgos, y un hipotético 1-5 sí que desataría las primeras urgencias del curso. Por el contrario, se trata de una buena ocasión incluso de equilibrar victorias y derrotas, lo cual significaría respirar tranquilidad durante varias semanas.

«HERIDOS»

«Afrontamos el partido heridos en nuestro orgullo, en nuestro sentir por cómo estamos trabajando y lo que demostramos en Ourense. Queremos revertir esa mala imagen que dimos durante tres cuartos y especialmente en los primeros seis minutos», señaló este martes Blanco. La referencia última es al 12-0 inicial, curiosamente la misma diferencia que se produciría al final.

«Hemos incidido en la idea que tenemos de juego y en cómo confiar en el plan de partido y en las herramientas que proponemos, ser un poco más inteligentes y tener las ideas más claras. Me cuesta mucho decir nada malo del equipo fuera del partido. Cuando la gente trabaja bien y ves las caras tras el partido y el absoluto silencio en el autobús... Tienes que confiar en los jugadores para que den la cara que dan en el día a día», señaló el técnico.

Al Clavijo lo definió como «un equipo que se hace muy fuerte desde la defensa, con una agresividad en positivo en su juego. Tenemos que estar preparados para solucionar que nos van a plantear». Como antídoto apuntó que «debemos ser fieles a nosotros mismos e igualar ese nivel físico defensivo y no cometer errores».

Acabó admitiendo que se trata de «un partido importantísimo» porque «la clave de esta liga, y ahora más, es ganar en casa. Tenemos que ganar, sobre todo por estar en nuestra casa, que el Multiusos sea un lugar difícil para los rivales».

«No somos un equipo tan malo como lo parecimos el otro día en los primeros seis minutos. Es una parte psicológica en la que he intentado incidir mucho durante la semana». Blanco reconoció estar «serio, pero no preocupado».