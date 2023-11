La Copa, el Cacereño y el idilio con su afición

Faltan 20 minutos para que comience el partido y suena Me llamas, de José Luis Perales, ya himno oficioso del CPC. Le sigue Vuela alto Cacereño, la rumba compuesta y cantada por David de Rueda para el decano el fútbol español. La noche es fría, pero eso no impide que la entrada en el Príncipe Felipe sea buena. La Copa lo merece, por mucho que solo sea la primera ronda. «Esto es diferente», como decía Julio Cobos un día antes. Y vaya si lo fue. En la grada se vivió diferente, aunque en esta ocasión no pudieron celebrar una victoria (2-3).

Letal prórroga para un gran Cacereño La diferencia también se notaba en el palco, repleto de autoridades. Acompañando a Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño, estaba, entre otros, Pedro Rocha, en su primera visita al Príncipe Felipe desde que es la cabeza visible de la Federación Española de Fútbol. 24 horas antes estaba en París, en la gala del Balón de Oro, y este miércoles lo cerrará en el Francisco de la Hera de Almendralejo, en el Hernán Cortés-Betis. También estaba el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el director general de Deporte de la Junta, Santi Amaro, exjugador del CPC. Eran 2.389 las gargantas que había en el Príncipe Felipe, mucho más animadas que en un partido de liga y con ganas de darlo todo. No dejaron en ningún momento de empujar a los suyos, de sufrir con cada ocasión en contra, de vibrar cuando era a favor, de gritar el ya famoso «sí se puede». En esta ocasión, al final, no se pudo y los «sí se puede» se transformaron en «fueras» al árbitro en un bronco final. Nada de eso impidió la sonora y prolongada ovación a los suyos cuando se dirigían a los vestuarios. También había un grupo de valientes del Castellón, entre los que estaban Manuel Chacón, que desde hace años acompaña siempre, o al menos casi siempre, al conjunto albinegro en sus desplazamientos; o Israel, un hincha del equipo de la Plana que vive en Zafra. No le faltó al duelo una dosis de solidaridad, pues los jugadores del Cacereño saltaron al terreno de juego con una camiseta en solidaridad con la Asociación de Artocriposis Múltiple Congénita y el capitán del equipo, Iván Fernández (autor del primer gol del CPC), salió al terreno de juego con el niño Manuel García, afectado por esta enfermedad, en brazos.