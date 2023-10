El Hernán Cortés vive su sueño al enfrentarse este miércoles al Betis

Si hace apenas unos meses le dicen a los vecinos de Hernán Cortés que su equipo acabaría jugando ante un Primera División seguro que no se lo creerían. ¿El Hernán Cortés contra el Real Betis? Pues sí, por inverosímil que pueda parecer, el nuevo formato de la Copa del Rey permite que los más pequeños se conviertan en grandes por un día.

Ese es el caso del club cortesino, que se mide este miércoles al Real Betis en la primera eliminatoria del torneo copero. Todo ello en un encuentro en el que lo de menos puede ser el resultado y que lo principal estará en la experiencia que supone para los jugadores de este humilde club el poder enfrentarse a esos jugadores que ven día a día en televisión o en los videojuegos.

El entrenador del conjunto cortesino, Felipe Gallego, señaló en la previa de este partido que su equipo está «lleno de ilusión» por vivir una cita que considera «histórica» no sólo para esta localidad pacense de unos 900 habitantes, sino porque es un partido con el que «cualquier jugador o entrenador de fútbol amateur sueña con poder disputar».

En este sentido, ve a su equipo listo para poder enfrentarse «de tú a tú y sin complejos» al conjunto hispalense, del que espera que mantenga su filosofía de juego, aunque espera algunos cambios en el once que ponga en liza el técnico chileno Manuel Pellegrini atendiendo a lo cargado del calendario. Además, reconoció que la plantilla llega «en plenas condiciones» a este partido y que tiene a prácticamente todos los jugadores disponibles para la cita. «Ante partidos así no hay dolores que valgan», señaló el técnico amaliense. El propio Gallego, no obstante, no esconde la dificultad de pasar de ronda, por lo que ha dicho que «el resultado será lo de menos», pero ha añadido que «mi equipo saldrá a competir sin lugar a dudas».

Sobre el ambiente que se espera en el feudo almendralejense, Gallego ha apuntado que «el Betis está más acostumbrado a manejarse en este tipo de escenarios, pero para mis jugadores será una experiencia única el jugar ante más de 11.000 personas».

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, manifestó este martes que ha «hablado mucho» a sus jugadores recordando la Copa del Rey ganada en 2022, en la que entró «desde el primer partido, sin menospreciar rival» y pidió tener «esa misma mentalidad ahora» y «una dosis de motivación importante». Además, anunció que «igual que estos cuatro años, las rotaciones» seguirán siendo «una constante» pero que alineará «a la mejor formación posible, un equipo competitivo y no a jugadores pensando en darles oportunidades».

El preparador bético se toma esta Copa del Rey como «una gran oportunidad» porque en «todas las competiciones que uno juega, tiene que ser un sueño llegar lo más arriba», algo que el Betis ha «logrado una vez» a sus órdenes y en las otras dos temporadas cayó «por penales» contra Athletic y Osasuna. El técnico chileno ha dejado fuera de la convocatoria a jugadores como Isco.

Todo ello en un feudo como el almendralejense, que se vestirá de gala para lucir un lleno absoluto con la presencia de más de 11.000 aficionados, alrededor de 3.000 de ellos del Betis. Pero desde bien temprano habrá ambiente de partido grande en Almendralejo, puesto que el Extremadura va a habilitar una zona para los aficionados de ambos equipos y disfrutar así de una jornada festiva hasta que el balón eche a rodar.

Y es que este partido es todo un acontecimiento para la región, pero sobre todo lo es para la pequeña localidad cortesina, cuyo consistorio ha fletado varios autobuses para llevar a los aficionados hasta la capital de Tierra de Barros. Almendralejo, una vez más, será el epicentro futbolístico de la región extremeña, esta vez con el Hernán Cortés a la conquista de un casi imposible: eliminar al Real Betis.