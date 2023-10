Fortalecer el estado de ánimo, primera tarea de Ruano en el Mérida

Tres semanas ha tardado el Mérida en deshojar la margarita para elegir al sustituto de Rai Rosa al frente del banquillo emeritense, y el elegido es uno de los exfutbolistas que resuenan en el recuerdo de la parroquia emeritense en la época gloriosa de la entidad en Primera División. No en vano, Manel Ruano jugó 31 partidos en las filas del CP Mérida en la temporada 97-98 consiguiendo dos goles.

Reconocía el nuevo entrenador en su presentación que «fui muy feliz aquí. Tengo grandes amigos de aquella etapa. Era de uno de esos sitios en los que pensaba que me gustaría entrenar. Por suerte, se ha hecho realidad».

Junto a él estaba quien ha ocupado el banquillo las tres últimas jornadas, David Rocha. El director deportivo explicaba que la elección de Ruano ha estado motivada porque «metodológicamente está muy preparado, con las ideas muy claras». También destacó que su experiencia en las canteras del Betis y del Málaga «es una de las razones que más nos ha gustado. Ha tratado con equipos jóvenes, y sabemos que aquí la plantilla tiene esas características, y fue capaz de sacarle rendimiento».

Ruano se va a encontrar a un equipo en posición de descenso, que en los últimos siete partidos solo ha conseguido un punto. Por eso. «lo primero es recuperar el estado anímico, dar tranquilidad, el pasado no sirve para nada».

Con respecto a las características que quiere ver en su equipo, el técnico quiere ir poco a poco. «Ahora tenemos que ser mucho más prácticos, pero acabará jugando como a mí me gusta y como han jugado mis equipos». Ruano confía en el trabajo diario: «Nos vamos a centrar en ese trabajo diario que permita que el equipo vaya teniendo más soltura. Ahora estamos para sacar rendimiento y puntos. Si trabajamos bien, a la larga se verá el trabajo».

La propuesta que quiere plantear la analiza el preparador de una manera muy sencilla: «El fútbol es, básicamente, si te gusta llevar la pelota, tener la iniciativa, o no. Mis equipos siempre suelen sacar el balón desde atrás, llevan la iniciativa, saben cómo tratar la pelota». En resumen, «me gusta que mis equipos sepan lo que hacer con el balón y que sean intensos y agresivos sin él. Mi idea se irá plasmando, pero ahora estamos en una situación complicada en la que tenemos que minimizar riesgos, pero esto es un mensaje para la afición, los jugadores y para mí».

Así se gestó su fichaje

La primera llamada del club para fraguar el fichaje fue «a principios de la semana pasada. Tuve varias entrevistas para enseñar mi trabajo y para que ellos me enseñaran cómo está estructurado el club y ver cuál era su filosofía». Mostradas las cartas de cada parte, «parecía que podíamos llegar a un acuerdo en la metodología y en la manera de entrenar y de ver el fútbol», explicaba el entrenador, quien, con respecto a la metodología (un concepto muy manido en este tiempo de búsqueda), puso de relieve sus ocho años en Málaga «en formación y metodología formando a entrenadores para que estos, a su vez, formaran a futbolistas y, por suerte y por la inversión que se hizo, pues han resultado ser grandes futbolistas. Por mi manera de entrenar, que le doy importancia al pequeño detalle, creo que hacemos crecer al futbolista y eso hace que el equipo crezca. Con respecto a la metodología que tiene el club, está basado en grandes profesionales con experiencia contrastada. También me lo tomo como una oportunidad para poder crecer. Yo no he inventado nada, lo que he hecho siempre es ver lo que funciona y, eso, cogerlo. Vamos a fusionar estas dos metodologías».

Ruano llega con Marcos Martín como segundo entrenador, otro exjugador de la época gloriosa del CP Mérida. Ambos coincidieron en la entidad una temporada, aunque la etapa de Marcos fue más larga. «Trabajamos juntos en Estepona el año pasado para ver si nos podíamos entender y a los dos nos hacía ilusión volver a casa».

La plantilla romana

Con respecto a la plantilla que va a dirigir, la define como «un equipo joven y le vamos a tener que enseñar a competir y a madurar los partidos, es parte del trabajo que llevo haciendo en otros sitios».

Tras ver el encuentro el pasado domingo en el Cerro del Espino, llegó a Mérida y estas primeras horas en la capital extremeña han sido de «muchas reuniones con todos los estamentos del club. He querido dejar estos dos días para hacerme un poco la idea general y, a partir de ahí, tomar decisiones».

Por último, también tuvo un mensaje para la afición: «Necesitamos que sea el jugador número doce, que se olvide de las derrotas, que nos apoye y anime que los necesitamos».

Este miércoles, en doble sesión, tomará por primera vez las riendas de los entrenamientos de cara al partido del domingo en casa ante el Ibiza.