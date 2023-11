Una derrota que da fuerza al Cacereño

Todas las derrotas duelen y la del Cacereño ante el Castellón del martes (2-3) en la primera ronda de la Copa del Rey no es ninguna excepción. «Estamos fastidiados porque lo hemos visto muy cerca y, cuando lo ves tan cerca, te da rabia», dijo el preparador Julio Cobos al final del encuentro. Sin embargo, caer ante un equipo de superior categoría al que has tenido contra las cuerdas siempre sirve de acicate para una plantilla necesitada de alegrías como la del decano extremeño, que en liga no acaba de despegar. «Queríamos ganar pero, una vez que no se ha conseguido, hay que sacar lo positivo». Y eso, contó, es que los suyos jugaron bien y compitieron mejor. «Esperemos que sirva de refuerzo».

Letal prórroga para un gran Cacereño «Se ha hecho un buen partido, la gente se ha ido satisfecha», reiteró el técnico. «Nos hemos enfrentado a un equipo con muchísima calidad que nos ha puesto las cosas muy difíciles desde el minuto uno. Han visto --en referencia a sus jugadores-- que podemos competir bien, de tú a tú a todo un Castellón. Vamos a tratar de llevar esto a la liga, sobre todo en casa, donde nos está costando un poco más, para poder competir como lo hemos hecho hoy». En liga, en el Príncipe Felipe, el CPC ha perdido sus tres últimos encuentros ante Sanse, Guadalajara y Ursaria. A su templo no volverá ya el conjunto verde hasta el 19 de noviembre para recibir a la Gimnástica Segoviana. Antes tiene dos salidas complicadas: visita al campo del líder, el Talavera, este sábado (19.00 horas), y viaje hasta la vecina Badajoz para reeditar el clásico extremeño el siguiente domingo, día 12, en el Nuevo Vivero (17.00). La Copa, el Cacereño y el idilio con su afición Todo pasa ahora para el Cacereño por creérselo. «Saben hacerlo bien», espetó Cobos en sala de prensa hablando de sus jugadores. Y no solo tenía en mente el duelo contra el Castellón, también los cuatro primeros partidos de la temporada, en los que «el equipo compitió muy bien». Ahora, añadió, «es cuestión de superar ese mal momento y que esa pizca de suerte que también se necesita en el fútbol caiga de tu lado». Reparto de minutos El partido de Copa sirvió para ver a jugadores que estaban disfrutando de menos minutos. A todos, a estos y a los que más juegan habitualmente, lo elogió el preparador. «Han dado un paso adelante», dijo refiriéndose a los primeros y nombró a Izan («gracias a él, que estuvo muy acertado, mantuvimos la portería a cero en los primeros minutos»), Karim, Lolo Plá, Jorge Barba... «Esto es bueno para el club». 21 El encuentro ante el Castellón acabó desquiciado y con Julio Cobos (dos amarillas) y Robador (roja) expulsado. Ni una ni otra expulsión tendrán consecuencias en la liga, ya que las respectivas sanciones tendrán que cumplirse en los próximos partidos de Copa que encaren uno y otro. «A partir de nuestro segundo gol la forma de pitar ha sido diferente y cuando se ponen por delante se le ha ido de las manos», añadió el técnico verde.