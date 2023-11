El atleta extremeño afronta el final de año satisfecho con los resultados de 2023 y con la mira puesta en sus posibilidades de estar en los Juegos Olímpicos de París.

¿En qué momento se encuentra su temporada? ¿queda alguna cita importante antes de final de año?

Estoy en la fase final de mi preparación del Campeonato del Mundo de 50 kilómetros a celebrar en Hyderabad, en la India el próximo día 5 de noviembre. Posteriormente hasta el final de año haré algunas competiciones de carácter internacional y nacional.

¿Cómo van cambiando las cargas de trabajo y los entrenamientos conforme va avanzando el calendario?

Hasta hace una semana estaba en máxima carga tanto de volumen de entrenamientos como en competiciones. Básicamente, conforme vaya acercándose alguna cita importante voy bajando cierta carga de volumen de kilómetros.

¿Qué balance hace de los resultados de 2023? ¿Piensa ya en la planificación de 2024?

A pesar de que ha sido un año algo complejo, he podido volver a ser medallista en el Campeonato de España de Medio Maratón. Mi subcampeonato ha sido la quinta medalla consecutiva que consigo y me ha convertido en el atleta español con más medallas en España en los últimos 10 años (dos oros y tres platas). Resultado que me ha hecho seguir trabajando con más ilusión y ganas. También me he podido redimir en numerosas competiciones de medio maratón de nivel internacional, donde pude ser el primer español en meta. Hasta la fecha satisfecho. Para la próxima temporada me gustaría seguir la misma dinámica que hasta ahora y por supuesto conseguir primero la mínima olímpica para París 2024.

¿Hay opciones de que le veamos en sus primeros Juegos Olímpicos?

Ya conseguí en su día la mínima olímpica para Tokio 2020 y estuve postulando para ir. Para los siguientes Juegos es muy complicado el camino. El atletismo español goza de una buenísima salud, lo que es positivo, pero primero hay que hacer la mínima olímpica y posteriormente estar entre los tres mejores del país. Soy realista y sobre todo muy honesto conmigo mismo. Vamos paso a paso y sin obsesionarse…

En ese sentido, usted ha vuelto impartir en el curso 2022-2023, junto a Laura Campos, las sesiones del programa del COE ‘Todos Olímpicos’ en Extremadura, de la mano de la Fundación Jóvenes y Deporte. ¿Cómo es llevar los valores del deporte y del olimpismo a las aulas?

Es lo que más me apasiona y me llena. Incluso diría ahora mismo más que cualquier resultado deportivo. Me encanta transmitir los verdaderos valores del deporte y sobre todo ilusionar a los niños y niñas a iniciarse en cualquier práctica deportiva. Con Laura hacemos un gran tándem y nos complementamos muy bien en las tareas que realizamos entre los dos. Diría que es un trabajo algo agotador, pues son muchísimos kilómetros durante la campaña, llego al final del día agotado, pues en mi casa por ejemplo entreno de 5.30 a 7.30, después cojo el coche para ir a trabajar, llego sobre las 14,00 horas. Como, descanso un poco y por la tarde tengo la sesión ‘gorda’ de entrenamientos que llega a durar más de 2.30 horas. Tener ese trabajo me ayuda a seguir invirtiendo en mi deporte y también para vivir… En definitiva, estoy muy satisfecho y encantado con esta labor.

Es usted además deportista patrocinado por la FJyD desde hace varios años. ¿Qué supone contar con su apoyo?

Ser embajador de la Marca Extremadura siempre lo he visto como una responsabilidad. Me motiva llevar el nombre de la región en mis competiciones tanto a nivel nacional como internacional. Me encanta decir que soy extremeño. En lo personal, estoy tan sumamente agradecido a esta tierra que solamente puedo sentir gratitud de haberme criado aquí desde hace más de 23 años. El contar con el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte supone una importante ayuda para seguir trabajando tranquilo y continuar también en mi formación dual, deportiva y personal-profesional. Una vez más, estoy muy agradecido por la confianza depositada en mí. Siempre lo he dicho.

Este año ha entrado en la treintena, cuando los atletas de fondo aumentan incluso su rendimiento. ¿Cómo ha vivido su evolución desde la pista al asfalto de los circuitos urbanos?

Así es, 30 años muy bien llevados en cuanto a evolución y rendimiento. Sí que es cierto que he madurado en la distancia de medio maratón y maratón consiguiendo marcas de nivel internacional. Pero he de decir que aún no veo mi techo ni de lejos. Por delante puedo decir que me queda aún más de 10 años muy buenos y, tanto mi equipo de trabajo como yo, lo estamos haciendo muy bien. Como digo, queda muchísimo y bueno por conseguir para nuestro deporte regional.

¿Qué le aporta seguir compitiendo en cross?

El cross me ha dado muchísimas alegrías y varios títulos en campeonatos de España. Ahora mismo las competiciones de cross la utilizo como parte de mi preparación de cara a la ruta. Ya está claro que mi sitio está en las pruebas en ruta, que es donde mejor me defiendo y donde puedo explotar mucho más que en el cross, pero siempre ayuda.

Mirando al futuro, ¿qué espera haber conseguido cuando ponga punto y final a su carrera deportiva?

Realmente para mí lo que espero es que cuando acabe mi carrera deportiva pueda mirar atrás y me sienta orgulloso de todo el recorrido, de las personas que he conocido, de los viajes que he realizado y de muchas más experiencias positivas. Por supuesto conseguir ser algún día olímpico. Hay que trabajarlo y lucharlo.

¿Cómo pueden hacerse realidad esos objetivos?

Disciplina, paciencia, disfrutar y sobre todo no compararse con nadie. Cada deportista tiene su propio camino con sus pros y contras y por eso nunca me he comparado con nadie. En resumen: Los objetivos se consiguen con trabajo. Como todo en la vida.