Maspalomas mide dos crisis abiertas de resultados entre Unión Deportiva San Fernando y Montijo. Ambos equipos se citan este domingo a partir de las 12.00 horas (13.00 horario peninsular) en un partido teóricamente igualado y con dos equipos que, sobre el papel, van a sufrir mucho por salvar la categoría, por lo que estos enfrentamientos directos son de una importancia capital.

El San Fernando recibe al Montijo después de encadenar cinco derrotas seguidas, la peor dinámica de la temporada de un equipo en este grupo V de Segunda Federación. El Montijo no está mucho mejor si observamos que lleva siete encuentros sin ganar y sólo ha cantado un triunfo en las primeras nueve jornadas.

No ha sido una semana fácil en Montijo. Uno de sus mejores jugadores, el portero Sergio Tienza, cruza los dedos para que su lesión de rodilla no termine siendo lo que parece: rotura del ligamente cruzado y adiós a la temporada. La lesión se produjo en los minutos finales del partido que acabó con derrota 1-2 ante el Guadalajara. Tienza, en un salto, sintió un chasquido y se ha sometido pruebas esta semana. La hinchazón no le ha permitido ver un resultado exacto, pero todo apunta a los peores presagios.

Sin Sergio Tienza, el Montijo pierde una de las piedras más fiables para el esquema de Emilio Tienza y está por ver si el club decide mirar al mercado o apuesta ciegamente por Dani Atanes, un joven portero de 22 años que apenas tiene como experiencia en esta categoría haber jugado un partido con el Intercity. Este domingo tiene una primera prueba de fuego.

El partido tiene una lectura previa positiva. El San Fernando no se siente cómodo en el estadio Ciudad de Maspalomas y no ha sido capaz de ganar ante su público en lo que va de temporada. Como le ocurre al Montijo, se siente mucho más liberado cuando juega fuera de casa, por ello esta vez la suerte, entre comillas, debería correr para el equipo extremeño.

El Montijo ha experimentado una notable mejoría en su juego en lo que va de temporada. Los primeros 45 minutos de juego del partido ante el Guadalajara fueron brillantes y esa debe ser la tónica a seguir. Pero un equipo tan joven e inexperto no se puede permitir desconexiones en estas categorías.

Tienza tiene las balas de Matheus, Bravo y Julio Rodao, además de la de Sergio. No podrá sentarse el técnico extremeño en el banquillo al cumplir el segundo de los tres partidos de sanción que tiene.

La UD San Fernando recupera a Juan Agustín tras cumplir un partido de sanción y ha movilizado a los suyos de cara a este encuentro. Es un equipo para no fiarse tras haber sido capaz de ganar en campos complicados como el del San Sebastián de los Reyes o el Guadalajara.