Villanovense y Badajoz miden sus fuerzas para salir de abajo

Cuando las dinámicas son positivas las expectativas aumentan. Pues el derbi entre Villanovense y Badajoz de este domingo en el municipal serón a buen seguro augura, de entrada, un duelo reñido por aspirar a salir de la zona de descenso, sobre todo entre dos equipos que llegan en un gran momento anímico.

Los locales porque ganaron el jueves al Ibiza en Copa y ya piensan en el sorteo que le deparará un rival de Primera División, pero es que además vienen de ganar el domingo pasado en liga al Navalcarnero. Los visitantes, por su parte, ganaron en casa el pasado fin de semana y ese impulso lo quieren aprovechar para ganar en el siempre complicado feudo serón.

En clave del Villanovense el derbi ante el Badajoz llega en el mejor momento de la temporada. Tras un complicado comienzo de temporada, no ha sido hasta el segundo mes de competición cuando se ha visto la hasta ahora mejor version del equipo de José González ‘Gus’. La victoria de hace siete días en Navalcarnero fue una inyección de moral para afrontar el choque de Copa ante el Ibiza. Si bien, el triunfo ante los ibicencos no ha hecho sino aumentar en dosis explosivas la moral y confianza de la escuadra villanovense. Así pues, lo que más preocupa a Gus para recibir al Badajoz no es el estado anímico, sino el físico. Las lesiones, junto con el hecho de haber jugado dos partidos en apenas uno días es lo que puede hacer que se desnivele el derbi ante los blanquinegros.

Lo más positivo para Gus es que tiene a todos sus jugadores enchufados. Ante el Ibiza hizo algunso cambios en el once, como por ejemplo dejar a Bermu en el banquillo. Pero cuando salió al terreno de juego volvió a ser deciviso, así que la titularidad ante el Badajoz podría decirse que está más que asegurada. También cuajaron un partido sobresaliente Mario y Alberto Fuentes. Salvo problemas físicos, serán titulares. Donde sí tiene dudas el técnico es en el eje de la zaga, puesto que Guille Campos y Javi Sánchez acabaron exhaustos ante el Ibiza y fueron sustituidos.

Precisamente, en el apartado de bajas Gus tendrá que lidiar con las molestias derivadas de la Copa, aunque en principio podrá contar con todos los jugadores de los que ya dispuso el pasado jueves. Si bien, David Agudo, de nuevo,no estará.

Termómetro pacense

En el bando blanquinegro, por su parte, este encuentro supone un termómetro que va a medir si el equipo sigue mejorando o si la proeza de tumbar al líder hace una semana fue algo flor de un día. El Badajoz, que sigue inmerso de lleno en su pelea por eludir los puestos de descenso, también continúa buscando su primer triunfo lejos del Nuevo Vivero, ya que son el peor equipo a domicilio de la competición tras haber logrado sólo dos puntos en cuatro encuentros. El técnico Iñaki Alonso quiso mostrarse cauteloso en la comparecencia previa a este choque. «Siempre que se gana la semana es más fácil, pero hemos tratado de estar alerta. El cierre de la jornada dice que seguimos donde estábamos y necesitamos seguir ganando», declaró.

Para este encuentro en territorio serón siguen sin poder contar con Moi, Bilal ni Petcoff, ya que esta semana aún no han participado en los entrenamientos del grupo y el plantel que salte al verde del Municipal Villanovense podría ser muy similar al que derrotó al Talavera la pasada jornada. «Necesitamos un once competitivo, que juegue con determinación y que transmita buenas sensaciones», añadió Alonso.

El preparador vasco también advirtió que el exigente encuentro entre semana que ha tenido su rival no será una merma en el aspecto físico, sino que generará un contexto favorable a los locales. «Les afectará de forma positiva porque cuando ganas te refuerzas en lo que haces», comentó. El cuadro pacense, que lleva dos años sin ganar un duelo regional, tratará de reeditar un triunfo en Villanueva de la Serena que no logra desde hace más de un lustro, cuando se impuso en la jornada inaugural (1-2) con Patxi Salinas en el banquillo.