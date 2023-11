El Don Benito no pisa el freno y siguen su estela Coria, Moralo y Montehermoso

Se desvanece poco a poco la igualdad en la clasificación que había prevalecido hasta ahora en la Tercera Federación extremeña. Los resultados de la décima jornada, disputada este domingo, beneficiaron sobre todo a los cuatro primeros, que ganaron sus respectivos partidos y descuelgan al trío de cola entre los que no hubo victorias. Sigue la ventaja en el liderato del Don Benito, que derrotó al Azuaga (2-0), con seis puntos de ventaja sobre el Coria, que venció en Arroyo de la Luz (0-1). El resultado más amplio estuvo en Navalmoral de la Mata con el 3-0 del Moralo ante el Calamonte.

Don Benito 2 - Azuaga 0

Una más. No cede el Deportivo Don Benito, superando esta vez a un Azuaga que, pese a la derrota, cierra ahora el quinteto de cabeza. La consolidación del liderato llegó con los tantos de Vera (minuto 16) y Javi Tapia (48), para la sexta victoria consecutiva del equipo calabazón. Y todas con su portería a cero.

Arroyo 0 - Coria 1

El gol de Juanjo Chavalés (minuto 79) devuelve la tranquilidad al seno del Coria, ahora con dos victorias seguidas tras un largo periodo de empates. El triunfo le permite seguir la estela del Don Benito. El Arroyo, por su parte, ve como se detiene el buen ritmo que le había elevado en la tabla las últimas semanas.

Jerez 3 - Jaraiz 1

Triunfo templario con remontada al inicial gol de Rulo (minuto 10), que ya lleva ocho en su cuenta particular. Empataba Estalayo al cuarto de hora y al borde del intermedio, Juanfri hacía el 2-1. El tercer tanto local lo marcó Chema Chávez en el minuto 75. El Jerez corta su mala racha y el Jaraíz pierde la oportunidad de meterse en puestos de playoff.

Moralo 3 - Calamonte 0

Los de Beni Besale alcanzan su mejor racha de la temporada sumando diez de los últimos doce puntos puestos en juego. El Calamonte pierde el paso, aunque sigue cerca de la zona alta. Ben Azize abrió la cuenta (minuto 25), de penalti hizo Iván Albert el 2-0 (78) y la cerró Agus con el tercer tanto en el 88.

Montehermoso 1 - Pueblonuevo 0

Se rehízo el ‘Monte’ de su primera derrota de la temporada ganando de nuevo ante sus aficionados. Hamza, en el minuto 53, hizo el gol de la victoria local. Los de Pueblonuevo del Guadiana cierran el grupo que antecede al trío de descenso. El partido comenzó con retraso por el fallecimiento de la madre del colegiado inicialmente designado. Jorge Arias Silva.

Olivenza 1 - Trujillo 0

Balsámico triunfo para los oliventinos con el que además empatan a puntos con el equipo trujillano. Cuando el partido se encaminaba hacia el empate sin goles, marcó de penalti Juanito Monroy en el minuto 89. El Olivenza había jugado casi toda la segunda mitad en inferioridad por la expulsión de Dann.

Castuera 2 - Don Álvaro 0

Segundo triunfo consecutivo del Castuera que le aleja de los puestos peligrosos, en los que sigue el Don Álvaro, que no gana desde la tercera jornada. Moussa hizo doblete con sus dos tantos en los primeros minutos para cerrar un partido en el que ya no se movería el marcador.

Fuente de Cantos 1 - Villafranca 1

El reparto de puntos no sirve a ninguno de los dos: al Fuente de Cantos no le permite salir del pozo ni al Villafranca entrar en puestos de playoff. Joki adelantó a los locales en el minuto 15. Nada más iniciarse la segunda parte hizo de penalti Javi Pérez el tanto visitante. Wirner fue expulsado al inicio de la segunda mitad, obligando a jugar en inferioridad al Fuente de Cantos.

Diocesano 1 - Valverdeño 1

No encuentra el equipo de Cáceres remedio a sus males y acumula un punto en los tres últimos partidos. No le va mejor al de Valverde de Leganés, que sigue colista. Ciri marcó para los locales en el minuto 37 y tres después hizo Álex Moreno el tanto visitante. El marcador ya no se movió más.